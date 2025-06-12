Noterlik Kanunu Yenileniyor: Yeni Düzenlemeler ve Hedefler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Noterlik Kanunu'nu yenilemenin en önemli hedefleri arasında olduğunu belirterek, hukuk fakültesi mezunlarının görev yapacağı noter yardımcılığı müessesesini hayata geçireceklerini açıkladı. Türkiye Noterler Birliği'nin 54. Olağan Kongresi'nde konuşan Tunç, köklü geçmişi bulunan noterlik müessesesinin hukuk devletinin omurgasını oluşturan temel kurumlardan biri olduğunu vurguladı. Noterlerin yapılan işlemlere resmiyet kazandırdığını ve olası uyuşmazlıkların doğmadan önlenmesini sağladığını belirten Tunç, noterliğin önleyici ve koruyucu bir hizmet sunduğunu ifade etti.

Noterlik Kurumunun Rolü ve Önemi

Noterlik kurumunun temel özellikleri arasında tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük ve güvenilirlik yer alıyor. Noterler, sadece belge düzenleyen görevli değil, aynı zamanda huzurun mimarı, adaletin yardımcısı ve devletin güven elidir. Bu kurumun güçlü olması, adaletin kolay tecelli etmesini ve toplumsal barışın kök salmasını sağlar.

Son Yıllarda Noterlikte Yapılan Yenilikler

Son 23 yılda 1154 yeni noterlik kuruldu ve noterlik sayısı yüzde 94 artışla 2 bin 385'e yükseldi.

ve noterlik sayısı yüzde 94 artışla yükseldi. Nöbetçi noterlik uygulaması ile 3 milyon 624 bin 480 işlem gerçekleştirildi.

gerçekleştirildi. Konsolosluklarda gurbetçiler tarafından 334 bin 440 işlem yapıldı.

yapıldı. Noterlik ücretlerinin kredi kartıyla ödenebilmesi ve güvenli ödeme sistemiyle 3 milyon 729 bin 554 işlem gerçekleştirildi.

gerçekleştirildi. Kimlik erişim cihazı bulunan noterlik sayısı 270'e çıkarıldı.

e-Randevu sistemiyle bugüne kadar 175 bin 292 randevu alındı.

alındı. Noterliklerce 4 milyon 701 bin veraset ilamı verildi.

Gelecek Hedefler ve Yeni Düzenlemeler

Bakan Tunç, Noterlik Kanunu'nu yenilemenin yanı sıra, noter yardımcılığı sistemini hayata geçireceklerini, vasiyetnamenin açılması ve mirasçı atama belgesinin verilmesi gibi bazı çekişmesiz yargı işlerinin noterlikler tarafından da yapılabilmesini hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, delil tespitiyle ilgili düzenlemelerin de gündemde olduğunu, hukuki güvenliğin artırılması için belli miktarı aşan sözleşme ve işlemlerde noter onayı alınmasının teşvik edileceğini söyledi.

Noterler tarafından düzenlenen belgelerde karekod uygulamasına geçilecek.

Kıymetli evrak ve banka protestolarının elektronik ortamda yapılmasına ilişkin düzenleme yapılacak.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile noterlikler arasında entegrasyon sağlanacak.

ile noterlikler arasında entegrasyon sağlanacak. Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin noterliklerce tapu siciline şerh olarak işlenebilmesine imkan tanınacak.

Yeşil Pasaport Çalışmaları

Bakan Yılmaz Tunç, noterlere yeşil pasaport verilmesi konusunda çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini ve yetki ile takdirin TBMM'de olduğunu ifade etti.