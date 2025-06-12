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Bakan Göktaş: Kadının Rolü ve Ailenin Güçlenmesi Önemli

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Bakü'de düzenlenen toplantıda kadının toplumsal rolü ve ailenin güçlenmesinin önemini vurguladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 13:40, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 13:41
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Bakan Göktaş: Kadının Rolü ve Ailenin Güçlenmesi Önemli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TDT Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu 2'nci Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, "Birlikteliği anlamlı kılan en temel unsur, derin sosyo-kültürel bağlarımızdır. Bu anlamda ailenin güçlenmesi geleceğimizin teminatıdır" ifadelerini kullandı. Modern toplumda kadının rolü, sürdürülebilir kalkınma ve geleneksel değerler başlıklarının öne çıktığı toplantıda, kalkınmanın yalnızca ekonomik büyümeyle ölçülemeyeceği, çevresel sürdürülebilirlik, kuşaklar arası adalet ve toplumsal eşitlik temelinde şekillenmesi gerektiği vurgulandı.

Kadının Toplumdaki Yeri ve Sürdürülebilir Kalkınma

Bakan Göktaş, kadınların bu süreçte merkezde yer almasının bir tercih değil, geleceği inşa etmenin ön koşulu olduğunu belirtti. "Bir kadının sahip olduğu imkanlar ve donanım sadece kendi yaşamını değil, gelecek nesillerin yaşam kalitesini de doğrudan etkiliyor" dedi. Kadın liderliğinin çevresel sürdürülebilirlik alanında umut verici çözümler sunduğunu ve bu katkıların görmezden gelinemeyecek kadar önemli olduğunu ifade etti.

Kadınların Tarihsel Rolü ve Eşitlik Politikaları

Türk kültüründe kadının doldurulamaz bir yere sahip olduğunu vurgulayan Göktaş, Tomris Hatun, Terken Hatun ve Nene Hatun'u örnek gösterdi. Türk kadınlarının yaşam standartlarını ve haklarını geliştirmek için kararlı şekilde çalıştıklarını, kadınların hayatın tüm alanlarına tam ve eşit katılımını sağlamaya yönelik politikaların sürdüğünü belirtti. Kadın-erkek eşitliğinin Anayasa'nın temel ilkelerinden biri olduğunu ifade etti.

Pozitif Ayrımcılık ve Yasal Düzenlemeler

2010'daki Anayasa değişiklikleriyle kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın önü açıldı. Medeni ve ceza kanunlarında yapılan düzenlemelerle kadınlar lehine önemli kazanımlar sağlandı. Kadınların sürdürülebilir kalkınmadaki rolünün geleneksel değerlerle modern dünyanın dinamiklerini birleştirdiği belirtildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Eğitim Desteği

Kadına yönelik şiddetle mücadelede 'sıfır tolerans' ilkesi ile hareket edildiği, şiddetsiz bir yaşamın temel insan hakkı olduğu vurgulandı. "Kadınların modern toplumdaki yeri, hem sürdürülebilir kalkınma hem de geleneksel değerlerin yaşatılması açısından kritiktir. Bugün sürdürülebilir gelecek için yapmamız gereken çok açık; kadınlara sadece alan açmak değil, aynı zamanda bu alanlarda güçlenmelerini sağlamalıyız" diyerek eğitim desteği ve şiddetsiz yaşam hakkının teminat altına alınmasının önemine dikkat çekildi.

Ailenin Önemi ve Ortak Hedefler

Konuşmasında ailenin önemine değinen Göktaş, "Aile, Türk devlet geleneğinde toplumun temelidir. Türkiye, Türk Devletler Teşkilatını ortak tarih ve kültüre dayanan 'Aile Meclisi' olarak görmektedir. Teşkilat bünyesinde 135'i aşkın iş birliği mekanizması bulunmaktadır. Bu birlikteliği anlamlı kılan en temel unsur, derin sosyokültürel bağlarımızdır. Bu anlamda ailenin güçlenmesi geleceğimizin teminatıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi, bu önemin somut bir ifadesidir" dedi.

Toplantıya Katılan Diğer İsimler

  • TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev
  • Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu
  • Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Aile ve Gençlik İşleri Komitesi Başkanı Kayrat Kambarov
  • Kırgızistan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakan Yardımcısı Kyiyal Januzakova
  • Özbekistan İstihdam ve Yoksulluğun Azaltılması Bakan Yardımcısı Rano Turdiboeva
  • Türkmenistan Çalışma ve Nüfusu Sosyal Koruma Bakan Yardımcısı Halbibi Tachjanova


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