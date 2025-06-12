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Baykan: CHP'nin Seçim Eleştirileri Siyasi İkiyüzlülük

Mehmet Baykan, CHP'nin Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili seçimine yönelik eleştirilerini siyasi ikiyüzlülük olarak nitelendirdi. Yolsuzluk iddialarına da değindi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 14:38, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 14:39
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Baykan: CHP'nin Seçim Eleştirileri Siyasi İkiyüzlülük

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, AK Parti'li Eray Karadeniz'in Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili seçilmesine yönelik eleştirilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Baykan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmalarında, "organize suç örgütü yapılanmasına" dair çok güçlü verilerin elde edildiğini belirtti. Bu durumun sadece bir yolsuzluk dosyası olmadığını, aynı zamanda devletin kurumlarının, halkın vergisinin ve seçmenin iradesinin suistimal edildiğini ifade etti.

Seçim Eleştirilerine Yanıt

Baykan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Gaziosmanpaşa'da düzenlediği bir mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözlerine tepki gösterdi. Baykan, "Sayın Özgür Özel, bağıracak bir yer arıyorsanız dönün kendi adamlarınıza, belediye başkanlarınıza bağırın. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na 'oğlum sert kayaya çarptın' derken bir de dönün kendi belediye başkanlarınıza 'Oğlum siz ne yaptınız? İtiraflarla ortaya çıkan sonuçlarla bizi rezil ettiniz' diye onlara bağırın." ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili Seçimi

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde, tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, AK Parti'li Meclis Üyesi Eray Karadeniz'in belediye başkanvekili seçildiğini hatırlatan Baykan, seçime yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

  • "CHP'nin çoğunlukta olduğu ilçelerde kendi adaylarının seçilmesini demokrasi olarak görenler, AK Parti'nin çoğunlukla seçtiği adayı gayri hükümsüz ilan etmesi en hafif ifadesiyle siyasi ikiyüzlülüktür. Çifte standart, demokratik meşruiyeti aşındırır. Temel soru şudur; Aynı usulle yapılan seçim sadece kazanan partisine göre mi meşru sayılacaktır? CHP kazandığında 'milli irade tecelli etti' diyenlerin AK Parti kazandığında 'bu seçim tartışmalıdır' demesi demokrasiye değil keyfiliğe işarettir."

Yolsuzluk Söylemi Üzerine Rapor

Baykan, daha sonra AK Parti MKYK Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar'ın hazırladığı "Yolsuzluk Söylemi Üzerinden Kurulan Siyaset: AK Parti ile CHP'li Belediyeler Arasındaki Sistemsel Farklar" başlıklı raporu anlattı.


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