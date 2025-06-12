Ukrayna ve Rusya Arasında Yaralı Asker Takası Gerçekleşti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yaralı askerlerin takasının ikinci aşamasının gerçekleştiğini duyurdu. Zelenski, takas edilen tüm askerlerin tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ukrayna ve Rusya arasında yaralı asker takasının ikinci aşamasının başarıyla tamamlandığını vurgulayan Zelenski, takas edilen tüm askerlerin acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Asker Takası ve Tedavi Süreci

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Rus esaretinden herkesin kurtulması için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek, bu takasın gerçekleşmesini sağlayan herkese teşekkürlerini iletti. Ukrayna lideri, rehin tutulan tüm askerlerin evlerine dönmesi için çabaların süreceğinin altını çizdi.

İkinci aşama başarıyla tamamlandı.

başarıyla tamamlandı. Takas edilen askerlerin acil tedaviye ihtiyacı var.

ihtiyacı var. " Rus esaretinden herkesin kurtulması " için çalışmalar sürecek.

" için çalışmalar sürecek. Tüm askerlerin evlerine dönmesi için çabalar devam edecek.



