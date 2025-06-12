Bitlis Adilcevaz'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Adilcevaz-Erciş kara yolu üzerindeki hastane kavşağında gerçekleşen kazada, M.N.N. yönetimindeki 34 DUE 955 plakalı otomobil ile S.K. idaresindeki 65 ACL 638 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan A.N. hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü ise yaralandı ve ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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