Kahramanmaraş'a Yeni Valilik Binası: Hizmete Açılıyor

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar alarak yıkılan Kahramanmaraş Valilik binasının yerine yapılan yeni hizmet binası, önümüzdeki yıl hizmete girecek. Trabzon Caddesi'ndeki eski valilik binasının bulunduğu noktada inşa edilen yeni hükümet konağı, toplam 16 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören binanın yıkımının ardından hızlı bir şekilde yeniden yapım sürecinin başlatıldığını belirtti.

Kahramanmaraş'a Yeni Hükümet Konağı

Kente yakışır bir bina inşa ettiklerini vurgulayan Ünlüer, yeni hükümet konağının zemin artı 3 kattan oluşacağını ve toplamda 16 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacağını ifade etti. Ayrıca, "İnşallah önümüzdeki yıl hizmete açmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.