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Okulda Silahlı Saldırı: Bir Öğretmen Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesinde Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda rehberlik öğretmeni Muhammed Ö, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü (33) öldüren Berkehan O.'nun, 10'dan fazla suç kaydı bulunduğu ve bir süre önce de cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 15:19, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 17:49
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Karatay ilçesinde yaşanan üzücü olayda, rehberlik öğretmeni Muhammed Ö, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, Konya'nın Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Hünkarbeğendi Sokak'taki Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okula gelen bir kişi, yanında getirdiği tüfekle rehberlik öğretmenine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Muhammed Ö'nün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayın ardından okulda bulunan öğrenciler tahliye edildi.

Olayın Detayları

  • Olay, Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleşti.
  • Saldırgan, okula tüfekle geldi ve rehberlik öğretmenine ateş etti.
  • İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı.
  • Muhammed Ö, olay yerinde hayatını kaybetti.
  • Polis ekipleri, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.
  • Okuldaki öğrenciler güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.

Saldırganın 10'dan fazla suç kaydı var

Rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü (33) öldüren Berkehan O.'nun, 10'dan fazla suç kaydı bulunduğu ve bir süre önce de cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Berkehan O.'nun daha önce de okula sık sık Muhammed Öz ile birlikte öğretmen olarak görev yapan amcasını ziyaret ettiği belirtildi.

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