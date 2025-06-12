İzmir'de Balıkçılara 1 Milyon 246 Bin TL Ceza Kesildi

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, balıkçı barınakları ve perakende satış noktaları titizlikle incelendi. Yapılan kontroller sonucunda, 3 işletme ve 15 balıkçı teknesi sahibi hakkında önemli idari işlemler uygulandı. Bu kapsamda, toplamda 1 milyon 246 bin lira para cezası kesildi. Denetimler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekiplerinin iş birliğiyle yürütüldü.

Denetimlerin Detayları

3 işletme ve 15 balıkçı teknesi sahibi, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu 'na aykırı faaliyet gösterdikleri için cezalandırıldı.

ve sahibi, 'na aykırı faaliyet gösterdikleri için cezalandırıldı. Mevzuata aykırı şekilde bulundurulan 49 kilo 280 gram su ürününe el konuldu.

Uygulanan Yaptırımlar

Denetimler sonucunda, hem işletmelere hem de tekne sahiplerine ciddi idari para cezaları uygulanırken, mevzuata uygun olmayan su ürünleri de toplatıldı. Bu tür denetimlerin, sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarının korunması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.