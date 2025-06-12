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TCDD ilaçlama yapılacak alanlarla ilgili vatandaşları uyardı

Devlet Demiryolları, Afyonkarahisar'daki belirli hatlarda otla mücadele için ilaçlama yapacağını açıkladı. İnsan ve hayvan sağlığı için dikkatli olunmalı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 15:27, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 15:53
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TCDD ilaçlama yapılacak alanlarla ilgili vatandaşları uyardı

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Afyonkarahisar'da otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı ve vatandaşların bu bölgelere 15 gün süreyle yaklaşmamaları gerektiği bildirildi. İlaçlamanın 11-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi. Bu süreçte, insan ve hayvan sağlığını etkileyebilecek ilaçlar kullanılacağı için, vatandaşların dikkatli olmaları ve uyarılara riayet etmeleri önem taşımaktadır.

İlaçlama Yapılacak Hat Kesimleri

  • Afyon Ali Çetinkaya-Karakuyu
  • Dumlupınar-Afyon Ali Çetinkaya
  • Değirmenözü-Afyon Ali Çetinkaya

Vatandaşlara Yapılan Uyarılar

  • İlaçlama yapılan sahaya yaklaşılmamalıdır.
  • Belirtilen yerlerde hayvanlar otlatılmamalıdır.
  • Ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunulmamalıdır.

Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 15 gün boyunca bu kurallara uyulması gerekmektedir. Vatandaşların, insan ve hayvan sağlığını korumak adına belirtilen uyarılara dikkat etmeleri önemle duyurulmuştur.


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