Acı tesadüf: 3 arkadaş 6 gün arayla hayatlarını kaybetti
Siirt'in Kurtalan ilçesinde ve Başur Köprüsü mevkisinde meydana gelen iki ayrı olayda, arkadaş olan 3 genç hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 19:28, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 19:52
Kurtalan ilçesinde 6 Haziran'da bir düğün salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 19 yaşındaki Adnan Pekgöz yaşamını yitirmişti. Bu olaydan 4 gün sonra, 10 Haziran'da Başur Köprüsü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki Bünyamin Pektaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki Oruç Eviz ise kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Okul arkadaşı oldukları belirtilen üç gencin 6 gün arayla yaşamlarını yitirmesi, yakınlarını ve ilçeyi yasa boğdu.