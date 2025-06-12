Bu ilanda ALES puan türleri güncellenmeli

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan kararla devlet yükseköğretim kurumlarınca ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarında başvuruya esas ALES puan türünün kadroyu yayımlayan üniversiteler tarafından belirlenmesi karara bağlanmıştı.



Bu karar, üniversitelerce ilan edilen kadrolarda yer alan bölümlere göre bir esneklik yaratırken, zaman zaman hatalı yorumlamaların sonucu olarak adaylarda çeşitli mağduriyetleri de beraberinde getirmiştir.



Özellikle, oldukça kapsayıcı bir şekilde ilan edilen kadrolarda tek bir ALES puan türüne başvuru şansı verilmesi bu durumun somut örnekleri arasında yer almaktadır.



Şimdi, bu konu özelinde sizlere halen başvuru süreci devam eden bir ilan paylaşalım.



Balıkesir Üniversitesi tarafından 11 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve aşağıda görselde yer alan öğretim görevlisi kadrolarında ALES puan türü sadece Eşit Ağırlık olarak sınırlandırılmıştır.



Halbuki ilanlar hiçbir lisans veya mezuniyet alanı ile sınırlandırılmamış çok kapsayıcı bir şekilde yayımlanmıştır. Bundan dolayı, Tarih alanında eğitim görmüş ve ALES Sözel puan türünde başarı yakalaması aşikar olan adayların başvuruda garip bir şekilde önleri kesilmiştir.



Bundan dolayı, ilanlarda herhangi bir lisans/yüksek lisans mezuniyet alanı yazılmadığı için ALES puan türlerinin tamamının yer alması son derece isabetli olacaktır.

