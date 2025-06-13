15 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan 13 yaşındaki çocuk tutuklandı

Olay, saat 17.00 sıralarında İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan Kültür Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta 13 yaşındaki S.Ş. ile 15 yaşındaki Alperen Ömer T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ş., Alperen Ömer T.'ye yumruk attı. Darbenin etkisiyle yere yığılan Alperen Ömer T.'nin kalbinin durduğu belirlendi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kalp masajı ile Alperen Ömer T. yeniden hayata döndürüldü. İlk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 13 yaşındaki S.Ş. ile yanında bulunan 14 yaşındaki arkadaşı E.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Alperen Ömer T.'nin ölümüne neden olan S.Ş. tutuklanırken, E.Y. (14) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alperen Ömer T. ise memleketi Düzce'de Akçakoca ilçesinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.