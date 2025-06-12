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TBMM Genel Kurulu kapandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, komisyonlar yerinde olmadığı için kapandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 20:34, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 20:35
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TBMM Genel Kurulu kapandı

TBMM Genel Kurulu, 'TBMM Genel Kurulu 212 Sıra Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' teklifi görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, 96'ncı Birleşimin 3'üncü oturumunda 2'nci sırada yer alan 206 sıra sayılı Kanun teklifinin görüşmelerine başlanacağı sırada komisyonlar yerinde olmadığı gerekçesiyle, birleşimi 17 Haziran Salı günü toplanmak üzere kapattı.

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