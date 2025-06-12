İzinsiz Filistin gösterisinde polise saldıran gruba müdahale: 6 gözaltı

Akşam saatlerinde, Kızılay Yüksel Caddesinde toplanan ve Filistin protestosu adı altında izinsiz gösteri yapan gruba polis dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara direnen ve ellerindeki flamaların sopaları ile polise saldıran gruba müdahale edildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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