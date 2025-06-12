Erdoğan'dan Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevenlerine Türk milleti adına taziyelerini iletti ve yaralananlara acil şifalar diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 21:26, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 21:58
Erdoğan, sosyal medya hesabından, Hindistan'ın Gucerat eyaletine bağlı Ahmedabad kentinde, 242 yolcu ve mürettebatı taşıyan yolcu uçağının havalimanı yakınlarında düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevenlerine Türk milleti adına taziyelerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.