ABD'li bakana sormaya çalışan senatöre ters kelepçe

BM Genel Kurulu'nda Gazze tasarısı kabul edildi
BM Genel Kurulu'nda Gazze tasarısı kabul edildi
Okulda öldürülen öğretmenin katil zanlısı arkadaşı çıktı
Okulda öldürülen öğretmenin katil zanlısı arkadaşı çıktı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, bin 30 kişiyi işten çıkarıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, bin 30 kişiyi işten çıkarıyor
İBB Soruşturmasında 'Belediye Başkanı İtirafçı Oldu' İddiası
İBB Soruşturmasında 'Belediye Başkanı İtirafçı Oldu' İddiası
Karabük Üniversitesi'nde Tartışma Yaratan Video: Gerçek Ne?
Karabük Üniversitesi'nde Tartışma Yaratan Video: Gerçek Ne?
Bakan Memişoğlu: 3 milyon insanı tarttık yüzde 35'i fazla kilolu
Bakan Memişoğlu: 3 milyon insanı tarttık yüzde 35'i fazla kilolu
Merkez Bankası rezervleri 5 haftadır artıyor
Merkez Bankası rezervleri 5 haftadır artıyor
Sağlık Botunda patlamada: 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Sağlık Botunda patlamada: 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
150 Kişinin Öldüğü Palmiye Sitesi Davasında Üst Sınırdan Ceza Talebi
150 Kişinin Öldüğü Palmiye Sitesi Davasında Üst Sınırdan Ceza Talebi
Sosyal Medyada Key Drop Operasyonu: 12 Fenomene Adli Kontrol
Sosyal Medyada Key Drop Operasyonu: 12 Fenomene Adli Kontrol
Bakan Yumaklı: Ürünler için de 'barkod' sistemine geçilecek
Bakan Yumaklı: Ürünler için de 'barkod' sistemine geçilecek
Bakanlıktan Hava Kirliliğine Sıkı Takip: 53 Tesise Rekor Ceza
Bakanlıktan Hava Kirliliğine Sıkı Takip: 53 Tesise Rekor Ceza
TBMM'de Başkanlık Divanı ve Komisyon Üyeleri Seçildi
TBMM'de Başkanlık Divanı ve Komisyon Üyeleri Seçildi
Meteoroloji Uyardı: Hafta Sonu Kuvvetli Yağış Geliyor!
Meteoroloji Uyardı: Hafta Sonu Kuvvetli Yağış Geliyor!
8 Milyon Kişiye Hızlı Tren Konforu: Delice-Çorum Başlıyor
8 Milyon Kişiye Hızlı Tren Konforu: Delice-Çorum Başlıyor
Bakan Bolat: İsrail'e Bir Zerre Ticarete İzin Yok!
Bakan Bolat: İsrail'e Bir Zerre Ticarete İzin Yok!
Yeni Trafik Düzenlemesiyle Cezalar ve Yaptırımlar Artıyor
Yeni Trafik Düzenlemesiyle Cezalar ve Yaptırımlar Artıyor
Noterlik Kanunu Yenileniyor: Yeni Düzenlemeler ve Hedefler
Noterlik Kanunu Yenileniyor: Yeni Düzenlemeler ve Hedefler
Öğrenciler Dönem Sonu Haftasında Yeteneklerini Sergileyecek
Öğrenciler Dönem Sonu Haftasında Yeteneklerini Sergileyecek
Posta Sektörü Gelirlerinde Yüzde 88 Artış ve Yeni Rekor
Posta Sektörü Gelirlerinde Yüzde 88 Artış ve Yeni Rekor
Ekrem İmamoğlu'nun Bilirkişi Davası Eylül'e Ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun Bilirkişi Davası Eylül'e Ertelendi
Bakan Şimşek: Bazı sorunlar olduğunun farkındayız
Bakan Şimşek: Bazı sorunlar olduğunun farkındayız
600 Bin Kamu İşçisi İçin Tarih Belli Oldu
600 Bin Kamu İşçisi İçin Tarih Belli Oldu
Eski Belediye Başkanı ve 9 Kamu Görevlisine Soruşturma Başlatıldı
Eski Belediye Başkanı ve 9 Kamu Görevlisine Soruşturma Başlatıldı
Benzine Zam Geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Fiyatlar
Benzine Zam Geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Fiyatlar
LGS 15 Haziran'dan yapılacak
LGS 15 Haziran'dan yapılacak
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bazı Bölgelerde Yağış Bekleniyor
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bazı Bölgelerde Yağış Bekleniyor
Kamuda sigorta dönüşümü tamam
Kamuda sigorta dönüşümü tamam
Alanya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi
Alanya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi
Sivas ve İstanbul'da Son Depremler: AFAD ve Kandilli Verileri
Sivas ve İstanbul'da Son Depremler: AFAD ve Kandilli Verileri
Ana sayfaHaberler Dünya

ABD'li bakana sormaya çalışan senatöre ters kelepçe

Demokrat Partili ABD Senatörü Alex Padilla, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'e basın toplantısı sırasında soru sormaya çalışınca, güvenlik görevlileri tarafından itilerek odadan çıkarıldı ve yüzüstü yere yatırılarak kelepçelendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 23:21, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 23:23
Yazdır
ABD'li bakana sormaya çalışan senatöre ters kelepçe

Demokrat Partili ABD Senatörü Alex Padilla, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'e Los Angeles'taki protestoları değerlendirdiği basın toplantısı sırasında soru sormaya çalışınca ortalık karıştı. Padilla, güvenlik görevlileri tarafından itilerek odadan çıkarıldı ve yere yatırılarak kelepçelendi.

Çevredekileri tarafından çekilen görüntülerde, Padilla'nın güvenlik görevlisi tarafından odana çıkması için ittirildiği sırada "Ben Senatör Alex Padilla, bakana sorularım var" dediği ve ardından, "Çekin ellerinizi" dediği duyuldu. Daha sonra Padilla'nın yüzüstü yere yatırılarak ellerinin kelepçelendiği görüldü.

Her iki partiden milletvekilleri Padilla'ya yönelik müdahaleyi eleştirdi. Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski, Kongre Binası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada Senatör Padilla'ya yönelik müdahaleyi "yanlış" ve "iğrenç" olarak nitelendirdi.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Senato kürsüsünde yaptığı konuşmada olayı kınayarak, "Az önce midemi bulandıran bir şey gördüm. Bir ABD senatörünün tartaklanması. Neler olup bittiğine dair acil cevaplara ihtiyacımız var" dedi.

"Gizli Servis, onun bir saldırgan olduğunu düşündü"

Olayın ardından İç Güvenlik Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, "Senatör Padilla saygısız bir siyasi tiyatroyu tercih etmiş ve kendisini tanıtmadan ya da Senato güvenlik rozetini takmadan basın toplantısını yarıda keserek Bakan Noem'e doğru hamle yapmıştır. Bay Padilla'ya defalarca geri çekilmesi söylendi ve memurların tekrarlanan komutlarına uymadı. Gizli Servis, onun bir saldırgan olduğunu düşündü ve memurlar uygun şekilde hareket etti. Bakan Noem daha sonra Senatör Padilla ile bir araya gelerek 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi" denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber