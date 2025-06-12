BM Genel Kurulu'nda Gazze tasarısı kabul edildi
BM Genel Kurulu'nda Gazze tasarısı kabul edildi
Okulda öldürülen öğretmenin katil zanlısı arkadaşı çıktı
Okulda öldürülen öğretmenin katil zanlısı arkadaşı çıktı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, bin 30 kişiyi işten çıkarıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, bin 30 kişiyi işten çıkarıyor
İBB Soruşturmasında 'Belediye Başkanı İtirafçı Oldu' İddiası
İBB Soruşturmasında 'Belediye Başkanı İtirafçı Oldu' İddiası
Karabük Üniversitesi'nde Tartışma Yaratan Video: Gerçek Ne?
Karabük Üniversitesi'nde Tartışma Yaratan Video: Gerçek Ne?
Bakan Memişoğlu: 3 milyon insanı tarttık yüzde 35'i fazla kilolu
Bakan Memişoğlu: 3 milyon insanı tarttık yüzde 35'i fazla kilolu
Merkez Bankası rezervleri 5 haftadır artıyor
Merkez Bankası rezervleri 5 haftadır artıyor
Sağlık Botunda patlamada: 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Sağlık Botunda patlamada: 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
150 Kişinin Öldüğü Palmiye Sitesi Davasında Üst Sınırdan Ceza Talebi
150 Kişinin Öldüğü Palmiye Sitesi Davasında Üst Sınırdan Ceza Talebi
Sosyal Medyada Key Drop Operasyonu: 12 Fenomene Adli Kontrol
Sosyal Medyada Key Drop Operasyonu: 12 Fenomene Adli Kontrol
Bakan Yumaklı: Ürünler için de 'barkod' sistemine geçilecek
Bakan Yumaklı: Ürünler için de 'barkod' sistemine geçilecek
Bakanlıktan Hava Kirliliğine Sıkı Takip: 53 Tesise Rekor Ceza
Bakanlıktan Hava Kirliliğine Sıkı Takip: 53 Tesise Rekor Ceza
TBMM'de Başkanlık Divanı ve Komisyon Üyeleri Seçildi
TBMM'de Başkanlık Divanı ve Komisyon Üyeleri Seçildi
Meteoroloji Uyardı: Hafta Sonu Kuvvetli Yağış Geliyor!
Meteoroloji Uyardı: Hafta Sonu Kuvvetli Yağış Geliyor!
8 Milyon Kişiye Hızlı Tren Konforu: Delice-Çorum Başlıyor
8 Milyon Kişiye Hızlı Tren Konforu: Delice-Çorum Başlıyor
Bakan Bolat: İsrail'e Bir Zerre Ticarete İzin Yok!
Bakan Bolat: İsrail'e Bir Zerre Ticarete İzin Yok!
Yeni Trafik Düzenlemesiyle Cezalar ve Yaptırımlar Artıyor
Yeni Trafik Düzenlemesiyle Cezalar ve Yaptırımlar Artıyor
Noterlik Kanunu Yenileniyor: Yeni Düzenlemeler ve Hedefler
Noterlik Kanunu Yenileniyor: Yeni Düzenlemeler ve Hedefler
Öğrenciler Dönem Sonu Haftasında Yeteneklerini Sergileyecek
Öğrenciler Dönem Sonu Haftasında Yeteneklerini Sergileyecek
Posta Sektörü Gelirlerinde Yüzde 88 Artış ve Yeni Rekor
Posta Sektörü Gelirlerinde Yüzde 88 Artış ve Yeni Rekor
Ekrem İmamoğlu'nun Bilirkişi Davası Eylül'e Ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun Bilirkişi Davası Eylül'e Ertelendi
Bakan Şimşek: Bazı sorunlar olduğunun farkındayız
Bakan Şimşek: Bazı sorunlar olduğunun farkındayız
600 Bin Kamu İşçisi İçin Tarih Belli Oldu
600 Bin Kamu İşçisi İçin Tarih Belli Oldu
Eski Belediye Başkanı ve 9 Kamu Görevlisine Soruşturma Başlatıldı
Eski Belediye Başkanı ve 9 Kamu Görevlisine Soruşturma Başlatıldı
Benzine Zam Geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Fiyatlar
Benzine Zam Geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Fiyatlar
LGS 15 Haziran'dan yapılacak
LGS 15 Haziran'dan yapılacak
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bazı Bölgelerde Yağış Bekleniyor
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bazı Bölgelerde Yağış Bekleniyor
Kamuda sigorta dönüşümü tamam
Kamuda sigorta dönüşümü tamam
Alanya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi
Alanya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi
Sivas ve İstanbul'da Son Depremler: AFAD ve Kandilli Verileri
Sivas ve İstanbul'da Son Depremler: AFAD ve Kandilli Verileri
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İBB Soruşturmasında 'Belediye Başkanı İtirafçı Oldu' İddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandığı öne sürüldü. Gazeteci Nuray Başaran, "Belediye başkanlarından bir tanesinin daha itirafçı olduğu söyleniyor. Önemli bir belediye başkanı etkin pişmanlıktan yararlanmış" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 23:30, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 23:40
Yazdır
İBB Soruşturmasında 'Belediye Başkanı İtirafçı Oldu' İddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında bir belediye başkanının etkin pişmanlıktan yararlandığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aralarında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi kapsayan soruşturmada, "suç örgütü yöneticiliği", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi" ve "ihaleye fesat karıştırma" gibi ciddi suçlamalar yer alıyor.

Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtilirken, TGRT Haber ekranlarında dikkat çeken yeni bir iddia daha gündeme taşındı.

"BİR BELEDİYE BAŞKANI ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMIŞ"

TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Nuray Başaran, "Belki gecenin bomba haberlerinden biri olacak. Belediye başkanlarından bir tanesinin daha itirafçı olduğu söyleniyor. Önemli bir belediye başkanı etkin pişmanlıktan yararlanmış" ifadelerini kullandı.

Programın bir diğer konuğu gazeteci Hasan Basri Akdemir ise, "Belediye başkanının ismini bilmiyorum. Ama belediye başkanlarından birinin etkin pişmanlıktan yararlandığı söyleniyor" şeklinde konuştu.

Söz konusu belediye başkanının İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamından etkin pişmanlıktan faydalandığı öne sürüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber