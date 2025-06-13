Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/10/2019 tarihli ve 30924 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "değişikliğine" ibaresi "değişikliği sınavına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"l) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar ve hizmet grupları aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Yurt müdürü, şube müdürü, gençlik merkezi müdürü, spor eğitim merkezi müdürü, basın ve halkla ilişkiler şube müdürü, kuruluş müdürü,

2) Yurt müdür yardımcısı,

3) Şef, koruma ve güvenlik şefi.

b) Araştırma, Planlama ve Spor Hizmetleri Grubu;

1) Sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, antrenör, uzman, spor uzmanı, sportif eğitim uzmanı.

c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

ç) İdari Hizmetleri Grubu;

1) Ayniyat saymanı, muhasebeci,

2) Yurt yönetim memuru, gençlik hizmetleri memuru, programcı yardımcısı, veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, ayniyat memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, sekreter, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi.

d) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Hizmetli, teknisyen yardımcısı, aşçı, bahçıvan, dağıtıcı, bekçi-bakıcı, bekçi, kaloriferci.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire, tabip, daire tabibi, diş tabibi, kimyager, laborant, grafiker, istatistikçi, kütüphaneci, mimar, mütercim, mühendis, öğretmen, psikolog, programcı, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, teknik ressam, tekniker, teknisyen, matematikçi, şehir plancısı."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlara atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 5/A- (1) Yurt hizmetleri müdürü, gençlik hizmetleri müdürü, spor hizmetleri müdürü, gençlik ve spor ilçe müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda görevde yükselme sınavı şartı aranmaz. Bu kadrolara yapılacak atamalarda aranacak şartlar, unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:

a) Yurt hizmetleri müdürü, gençlik hizmetleri müdürü ve spor hizmetleri müdürü olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi ve ilgili mevzuatta aranan niteliklere sahip olmak,

3) Bakanlık kadrolarında en az bir yıldır çalışıyor olmak,

4) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolar veya gençlik ve spor ilçe müdürü kadrolarında asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

b) Gençlik ve spor ilçe müdürü olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi ve ilgili mevzuatta aranan niteliklere sahip olmak,

3) Bakanlık kadrolarında en az bir yıldır çalışıyor olmak,

4) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

gerekir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "altı aydır" ibaresi "bir yıldır" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 7- (1) Görevde yükselme sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar, unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:

a) Yurt müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yurt müdür yardımcısı kadrosunda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

b) Şube müdürü, gençlik merkezi müdürü, spor eğitim merkezi müdürü, basın ve halkla ilişkiler şube müdürü, kuruluş müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde, (b) ve (c) bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan ve en az iki yıllık yükseköğrenim şartı aranan unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

c) Yurt müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde, (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

ç) Şef, koruma ve güvenlik şefi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Koruma ve güvenlik şefi kadrosu için 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda aranan şartlara sahip olmak,

d) Sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, antrenör, uzman, spor uzmanı ve sportif eğitim uzmanı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Eğitim uzmanı kadrosu için en az dört yıllık fakültelerin eğitimle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

4) Antrenör kadrosu için en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların beden eğitimi ve spor bölümlerinden mezun olmak ve istenilen spor dalında Bakanlık tarafından belirlenecek düzeyde antrenörlük belgesine sahip olmak,

5) Spor uzmanı kadrosu için üniversitelerin fizik tedavi, fizyoterapi, beslenme ve psikoloji ile ilgili en az lisans düzeyinde eğitim veren fakülte ve yüksekokullarının ilgili bölümlerinden ya da beden eğitimi veya spor alanında en az lisans düzeyinde eğitim veren fakülte ve yüksekokullarının ilgili bölümleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından bunlara eşdeğerliği kabul edilen bölümlerden mezun olmak,

6) Sportif eğitim uzmanı kadrosu için en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinden mezun olmak,

e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

f) Ayniyat saymanı ve muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda en az iki yıl görev yapmış olmak,

g) Yurt yönetim memuru ve gençlik hizmetleri memuru kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

ğ) Programcı yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

h) Veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, ayniyat memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, sekreter, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile daktilograf kadrolarına atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan bilgisayar işletmenliği sertifikası almış olmak veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak ya da öğrenim sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi almak ve bu hususu resmi olarak belgelemek,

4) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu için 5188 sayılı Kanunda aranan şartlara sahip olmak,

5) Şoför kadrosuna atanabilmek için en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"c) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi ile ilgili diğer mevzuatta aranan niteliklere sahip olmak,"

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"2) Son başvuru tarihinde geçerliliği bulunan YDS/e-YDS'de en az (B) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak,"

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin başlığı "Atanma esasları" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasına "yükselme" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya unvan değişikliği" ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(5) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılanlar, atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen üç yıl görev yapmak zorundadır. Bu sürenin hesabında, izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri, daha önce bulundukları unvana veya aynı hizmet grubunun aynı alt görev grubu içinde yer alan görevlere ya da alt görevlere atanmayı kabul etmeleri halinde mümkündür. Ancak bu şekilde ataması yapılan personelin feragat ettiği unvana tekrar atanabilmesi, atama yapılacak yerin ilk atamanın yapıldığı yer olması kaydıyla mümkündür. Bu şekilde atananlar, atandıkları yerde eksik kalan sürelerini tamamlamak zorundadır.

(6) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavının son başvuru tarihinden sonra belgeyle ispatı mümkün mazeret halleri ortaya çıkanlar atanmak istedikleri yerde boş kadro bulunması kaydıyla beşinci fıkradaki üç yıllık süreyi tamamlamadan 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik kapsamında durumlarına uygun yerlere atanabilir."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "görevde yükselme sınavına" ibaresi "sınava" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, hukuk müşaviri kadrolarına atanacakların Bakanlık merkez veya taşra teşkilatındaki avukat kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmaları ve 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"İstisna hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile 18 inci maddeye eklenen beşinci fıkra hükümleri, bu maddenin yayımı tarihinden önce yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile atananlar hakkında uygulanmaz."

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.