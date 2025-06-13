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BM Genel Kurulu'nda Gazze tasarısı kabul edildi

BM Genel Kurulu, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını ve sınırlardan insani yardımların geçişine izin verilmesini talep eden tasarıyı 12'ye karşı 149 oyla kabul etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 00:50, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 00:51
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BM Genel Kurulu'nda Gazze tasarısı kabul edildi

Birleşmiş Milletler Genel kurulunda kabul edilen tasarı Gazze'de derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısını içeriyor.

Tasarı, İsrail'in uluslararası hukuka ve BM Kurucu Sözleşmesi'ne uyması için üye ülkelerin gereken tüm adımları atması çağrısında da bulunuyor.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 149 ülkenin destek verdiği tasarıya, ABD, Arjantin, Fiji, Macaristan, İsrail, Mikronezya, Palau, Papua Yeni Gine, Paraguay, Tonga ve Tuvalu karşı çıktı.

19 ülke ise çekimser kaldı.

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