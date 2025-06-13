Hafta Sonu Hava Durumu: Yağışlı Bölgeler ve Sıcaklıklar

Hafta sonu yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde yağış etkili olacak. İstanbul'da pazar günü gök gürültülü sağanak beklenirken, Ankara ve İzmir'de ise yağış görülmeyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu hava durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Son değerlendirmelere göre, bugün ve hafta sonu ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Batı kesimlerinde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Hafta Sonu Hava Durumu Detayları

Batı Akdeniz'in iç kesimleri , Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar görülecek.

, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar görülecek. Cumartesi günü Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında sağanak bekleniyor.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevrelerinde yağışlar görülebilecek.

çevrelerinde yağışlar görülebilecek. Özellikle cumartesi günü Trabzon, Rize, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan çevrelerinde kuvvetli yağışlar olacak.

çevrelerinde kuvvetli yağışlar olacak. Pazar günü ise yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yeni yağışlar bekleniyor. Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

Bugün ve yarın Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Bu durum hava kalitesinde düşme ve görüş mesafesinde azalmaya yol açabilir.

3 Büyükşehirde Hava Durumu

Ankara

Ankara'da bugün ve hafta sonu yağış beklenmiyor. Parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. Cuma günü sıcaklık 33 derece, cumartesi 29 derece, pazar günü ise 25 dereceye kadar düşecek.

İstanbul

İstanbul'da bugün ve cumartesi yağış beklenmiyor. Ancak pazar günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar görülecek. Kentte hava sıcaklığı cuma günü 28 derece, cumartesi 26 derece, pazar günü ise 25-26 derece civarında olacak.

İzmir

İzmir'de bugün ve hafta sonu yağış beklenmiyor. Kentte hava sıcaklığı 32 ile 35 derece arasında seyredecek ve rüzgar kuzeyden kuvvetli esecek.