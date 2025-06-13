Kanada'da Görülen Siyah Buzdağı Bilim İnsanlarını Şaşırttı

36 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 104 Şüpheli Yakalandı
36 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 104 Şüpheli Yakalandı
Ticaret Bakanlığı'ndan Deprem Sonrası Fahiş Fiyat Denetimi
Ticaret Bakanlığı'ndan Deprem Sonrası Fahiş Fiyat Denetimi
Edirne'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Edirne'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Yapı Denetimi Yönetmeliğinde Kapsamlı Değişiklikler Yapıldı
Yapı Denetimi Yönetmeliğinde Kapsamlı Değişiklikler Yapıldı
Hafta Sonu Hava Durumu: Yağışlı Bölgeler ve Sıcaklıklar
Hafta Sonu Hava Durumu: Yağışlı Bölgeler ve Sıcaklıklar
BM Genel Kurulu'nda Gazze tasarısı kabul edildi
BM Genel Kurulu'nda Gazze tasarısı kabul edildi
Okulda öldürülen öğretmenin katil zanlısı arkadaşı çıktı
Okulda öldürülen öğretmenin katil zanlısı arkadaşı çıktı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, bin 30 kişiyi işten çıkarıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, bin 30 kişiyi işten çıkarıyor
İBB Soruşturmasında 'Belediye Başkanı İtirafçı Oldu' İddiası
İBB Soruşturmasında 'Belediye Başkanı İtirafçı Oldu' İddiası
Karabük Üniversitesi'nde Tartışma Yaratan Video: Gerçek Ne?
Karabük Üniversitesi'nde Tartışma Yaratan Video: Gerçek Ne?
Bakan Memişoğlu: 3 milyon insanı tarttık yüzde 35'i fazla kilolu
Bakan Memişoğlu: 3 milyon insanı tarttık yüzde 35'i fazla kilolu
Merkez Bankası rezervleri 5 haftadır artıyor
Merkez Bankası rezervleri 5 haftadır artıyor
Sağlık Botunda patlamada: 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Sağlık Botunda patlamada: 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
150 Kişinin Öldüğü Palmiye Sitesi Davasında Üst Sınırdan Ceza Talebi
150 Kişinin Öldüğü Palmiye Sitesi Davasında Üst Sınırdan Ceza Talebi
Sosyal Medyada Key Drop Operasyonu: 12 Fenomene Adli Kontrol
Sosyal Medyada Key Drop Operasyonu: 12 Fenomene Adli Kontrol
Bakan Yumaklı: Ürünler için de 'barkod' sistemine geçilecek
Bakan Yumaklı: Ürünler için de 'barkod' sistemine geçilecek
Bakanlıktan Hava Kirliliğine Sıkı Takip: 53 Tesise Rekor Ceza
Bakanlıktan Hava Kirliliğine Sıkı Takip: 53 Tesise Rekor Ceza
TBMM'de Başkanlık Divanı ve Komisyon Üyeleri Seçildi
TBMM'de Başkanlık Divanı ve Komisyon Üyeleri Seçildi
Meteoroloji Uyardı: Hafta Sonu Kuvvetli Yağış Geliyor!
Meteoroloji Uyardı: Hafta Sonu Kuvvetli Yağış Geliyor!
8 Milyon Kişiye Hızlı Tren Konforu: Delice-Çorum Başlıyor
8 Milyon Kişiye Hızlı Tren Konforu: Delice-Çorum Başlıyor
Bakan Bolat: İsrail'e Bir Zerre Ticarete İzin Yok!
Bakan Bolat: İsrail'e Bir Zerre Ticarete İzin Yok!
Yeni Trafik Düzenlemesiyle Cezalar ve Yaptırımlar Artıyor
Yeni Trafik Düzenlemesiyle Cezalar ve Yaptırımlar Artıyor
Noterlik Kanunu Yenileniyor: Yeni Düzenlemeler ve Hedefler
Noterlik Kanunu Yenileniyor: Yeni Düzenlemeler ve Hedefler
Öğrenciler Dönem Sonu Haftasında Yeteneklerini Sergileyecek
Öğrenciler Dönem Sonu Haftasında Yeteneklerini Sergileyecek
Posta Sektörü Gelirlerinde Yüzde 88 Artış ve Yeni Rekor
Posta Sektörü Gelirlerinde Yüzde 88 Artış ve Yeni Rekor
Ekrem İmamoğlu'nun Bilirkişi Davası Eylül'e Ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun Bilirkişi Davası Eylül'e Ertelendi
Bakan Şimşek: Bazı sorunlar olduğunun farkındayız
Bakan Şimşek: Bazı sorunlar olduğunun farkındayız
600 Bin Kamu İşçisi İçin Tarih Belli Oldu
600 Bin Kamu İşçisi İçin Tarih Belli Oldu
Eski Belediye Başkanı ve 9 Kamu Görevlisine Soruşturma Başlatıldı
Eski Belediye Başkanı ve 9 Kamu Görevlisine Soruşturma Başlatıldı
Benzine Zam Geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Fiyatlar
Benzine Zam Geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Fiyatlar
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kanada'da Görülen Siyah Buzdağı Bilim İnsanlarını Şaşırttı

Kanada açıklarında balıkçılar tarafından görüntülenen siyah buzdağı, bilim dünyasında büyük merak uyandırdı. Detaylar haberimizde.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 07:25, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 07:34
Yazdır
Kanada'da Görülen Siyah Buzdağı Bilim İnsanlarını Şaşırttı

Kanada açıklarında bir balıkçının çektiği görüntüler, dünya genelinde milyonlarca kişinin ilgisini çekti. Labrador Denizi'nde, normalde beyaz veya mavimsi tonlarda görmeye alışık olduğumuz buz kütlelerinin arasında katran gibi siyah bir buzdağı yüzüyordu. O anları görüntüleyen Hallur Antoniussen, Saputi adlı balıkçı teknesiyle Mayıs ortasında avdaydı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Antoniussen, CBC Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Daha önce kumsalda yuvarlanmış ve içine taş karışmış buzdağı görmüştüm. Ama bu tamamen farklıydı. Sadece tamamen siyah değil, neredeyse elmas şeklindeydi." dedi.

Siyah Buzdağı Nasıl Oluşur?

Normal şartlarda buzdağlarının beyaz görünmesinin sebebi, içinde hapsolmuş hava kabarcıklarıdır. Bu kabarcıklar ışığı tüm dalga boylarında dağıtarak beyaz bir görüntü oluşturur. Zamanla, buz sıkıştıkça içindeki hava kabarcıkları azalır ve buz cam gibi şeffaflaşır. Bu durumda kırmızı ışık emilirken mavi ışık daha fazla saçılır; böylece buzdağı mavimsi bir renge bürünür.

Ancak buzdağı oluşurken içine farklı maddeler de karışabilir. Örneğin demir oksit içeren buzdağları yeşil renkte görülür. Siyah veya koyu gri buzdağları ise genellikle buzun içerisine karışmış toprak, taş veya diğer koyu renkli malzemeler nedeniyle oluşur. Antoniussen'in gözlemlediği siyah buzdağı ise bilinen bu tür örneklerden daha farklı bir görünüme sahip.

Binlerce Yıllık Olabilir

Kanadalı glasyolog Lev Tarasov'a göre, bu tür bir buzdağı büyük olasılıkla bir buzuldan koparak denize düşmüş olabilir. Buzullar karaya doğru hareket ederken yer yüzeyini kazır ve topladığı kaya, toprak gibi malzemeleri bünyesine alır. Tarasov, benzer şekilde siyah malzeme içeren küçük buz parçalarını Grönland'da da gözlemlediğini belirtiyor. Ancak Antoniussen'in kaydettiği buzdağındaki karışımın bu kadar homojen olması, buzun oldukça yaşlı olduğunu gösteriyor.

  • Tarasov'a göre bu tür bir buzdağı bin ila yüz bin yıl arasında bir yaşa sahip olabilir.
  • Bir diğer olasılık ise bu kararmanın büyük bir volkanik patlamadan yayılan kurum veya bir meteor çarpmasının etkisiyle oluşmuş olmasıdır.

Bilinmeyenler ve Bilimsel Araştırmalar

Ancak bu buzdağının tam olarak nasıl oluştuğunu kesin olarak öğrenmek zor. Bilim insanları bu tür başka bir buzdağı daha bulup inceleme fırsatı elde edene kadar, bu doğa olayının gizemi büyük ölçüde korunacak gibi görünüyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber