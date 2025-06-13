Kanada'da Görülen Siyah Buzdağı Bilim İnsanlarını Şaşırttı

Kanada açıklarında bir balıkçının çektiği görüntüler, dünya genelinde milyonlarca kişinin ilgisini çekti. Labrador Denizi'nde, normalde beyaz veya mavimsi tonlarda görmeye alışık olduğumuz buz kütlelerinin arasında katran gibi siyah bir buzdağı yüzüyordu. O anları görüntüleyen Hallur Antoniussen, Saputi adlı balıkçı teknesiyle Mayıs ortasında avdaydı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Antoniussen, CBC Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Daha önce kumsalda yuvarlanmış ve içine taş karışmış buzdağı görmüştüm. Ama bu tamamen farklıydı. Sadece tamamen siyah değil, neredeyse elmas şeklindeydi." dedi.

Siyah Buzdağı Nasıl Oluşur?

Normal şartlarda buzdağlarının beyaz görünmesinin sebebi, içinde hapsolmuş hava kabarcıklarıdır. Bu kabarcıklar ışığı tüm dalga boylarında dağıtarak beyaz bir görüntü oluşturur. Zamanla, buz sıkıştıkça içindeki hava kabarcıkları azalır ve buz cam gibi şeffaflaşır. Bu durumda kırmızı ışık emilirken mavi ışık daha fazla saçılır; böylece buzdağı mavimsi bir renge bürünür.

Ancak buzdağı oluşurken içine farklı maddeler de karışabilir. Örneğin demir oksit içeren buzdağları yeşil renkte görülür. Siyah veya koyu gri buzdağları ise genellikle buzun içerisine karışmış toprak, taş veya diğer koyu renkli malzemeler nedeniyle oluşur. Antoniussen'in gözlemlediği siyah buzdağı ise bilinen bu tür örneklerden daha farklı bir görünüme sahip.

Binlerce Yıllık Olabilir

Kanadalı glasyolog Lev Tarasov'a göre, bu tür bir buzdağı büyük olasılıkla bir buzuldan koparak denize düşmüş olabilir. Buzullar karaya doğru hareket ederken yer yüzeyini kazır ve topladığı kaya, toprak gibi malzemeleri bünyesine alır. Tarasov, benzer şekilde siyah malzeme içeren küçük buz parçalarını Grönland'da da gözlemlediğini belirtiyor. Ancak Antoniussen'in kaydettiği buzdağındaki karışımın bu kadar homojen olması, buzun oldukça yaşlı olduğunu gösteriyor.

Tarasov'a göre bu tür bir buzdağı bin ila yüz bin yıl arasında bir yaşa sahip olabilir.

arasında bir yaşa sahip olabilir. Bir diğer olasılık ise bu kararmanın büyük bir volkanik patlamadan yayılan kurum veya bir meteor çarpmasının etkisiyle oluşmuş olmasıdır.

Bilinmeyenler ve Bilimsel Araştırmalar

Ancak bu buzdağının tam olarak nasıl oluştuğunu kesin olarak öğrenmek zor. Bilim insanları bu tür başka bir buzdağı daha bulup inceleme fırsatı elde edene kadar, bu doğa olayının gizemi büyük ölçüde korunacak gibi görünüyor.



