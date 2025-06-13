Yapı Denetimi Yönetmeliğinde Kapsamlı Değişiklikler Yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği" ile "Dağıtım Tebliği" ve "Ceza Tebliği" kapsamında önemli değişiklikler yaptı. Bu düzenlemeler, özellikle küçük ölçekli yapı sahiplerinin denetim hizmetlerinden daha kolay faydalanmasını amaçlamaktadır. Yapı inşaat alanı 500 metrekareye kadar olan yapılar ile yapı denetim hizmet sözleşmesi bedeline esas kalan inşaat alanı 500 metrekareye kadar olan yapılar, Elektronik Dağıtım Sistemi dışında tutuldu. Ayrıca, yönetmelikteki sözleşme fesih gerekçelerinde de değişiklik yapıldı ve altı ay boyunca hiç iş yapılmaması süresi üç aya indirildi. Böylece yapı denetim kuruluşları, üç ay içinde inşaat başlatılmazsa sözleşmeyi feshedebilecek.

Ceza Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Yeni yapılan bir bina 15 yıl içinde yıkılırsa veya inşaat sırasında komşu yapının yıkımına neden olunursa, yapı denetim firmasının faaliyetine son verilecek ve teminatına el konulacak.

içinde yıkılırsa veya inşaat sırasında komşu yapının yıkımına neden olunursa, yapı denetim firmasının faaliyetine son verilecek ve teminatına el konulacak. Bir binanın inşa aşamasında çevresindeki bir yapıya zarar verilmesi durumunda, yapı denetim kuruluşunun izin belgesi iptal edilecek.

Elektronik Dağıtıma İlişkin Tebliğ Değişikliği

45 ve üzerinde yapı denetim kuruluşuna sahip olan illerde, iki alternatifli denetim kuruluşu ataması yapılabilecek.

Teminat ve Hizmet Bedeli Düzenlemeleri

Daha önce her yıl ÜFE'ye göre güncellenen teminat tutarları, 2026 yılından itibaren TÜFE ve ÜFE ortalamasına göre belirlenecek.

belirlenecek. 500 metrekare altındaki projelerde hizmet bedeli oranı yüzde 3,5'a kadar çıkabilecek.

Güçlendirme projelerinde ise hizmet bedeli, normal denetim bedelinin en az yüzde 25'i kadar olacak.



