Edirne'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Edirne'nin Enez ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini ve ilk verileri paylaştı.
Son deprem Edirne'de kaydedildi. AFAD, gece yarısı meydana gelen Enez merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden duyurdu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Gece saat 02:00 sularında Çanakkale açıklarında meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından bu defa Edirne sallandı.
Edirne'de Deprem Meydana Geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Edirne'de saat 02:10 sularında 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Enez merkezli depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, olumsuz bir ihbar yapılmadığı öğrenildi.
- Depremin büyüklüğü: 3,2
- Depremin merkezi: Enez, Edirne
- Derinlik: 10 kilometre
- Saat: 02:10
- Olumsuz ihbar: Yok
Bölgedeki vatandaşlar, kısa süreli panik yaşasa da herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremle ilgili gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.