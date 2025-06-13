Bingöl Karlıova'da Yolcu Otobüsü Kazası: 3 Ağır Yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, şehirler arası yolcu otobüsü refüjü aşıp yan yattı ve 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, Karlıova ilçesi Dörtyol köyü yakınlarında gerçekleşti. Erzurum istikametinde seyir halinde olan M.A. (45) yönetimindeki 34 FVR 134 plakalı, 40 yolcusu bulunan Star Diyarbakır otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak yan yattı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve kolu koptuğu belirtilen sürücü M.A., ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi. H.A. (27) ile M.S. (22) ise Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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