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Bingöl Karlıova'da Yolcu Otobüsü Kazası: 3 Ağır Yaralı

Bingöl Karlıova'da şehirler arası yolcu otobüsü devrildi, 3 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 07:57, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 07:58
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Bingöl Karlıova'da Yolcu Otobüsü Kazası: 3 Ağır Yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, şehirler arası yolcu otobüsü refüjü aşıp yan yattı ve 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, Karlıova ilçesi Dörtyol köyü yakınlarında gerçekleşti. Erzurum istikametinde seyir halinde olan M.A. (45) yönetimindeki 34 FVR 134 plakalı, 40 yolcusu bulunan Star Diyarbakır otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak yan yattı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve kolu koptuğu belirtilen sürücü M.A., ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi. H.A. (27) ile M.S. (22) ise Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazanın Detayları

  • Kaza, sabah saatlerinde Karlıova ilçesi Dörtyol köyü yakınında meydana geldi.
  • Otobüste toplam 40 yolcu bulunuyordu.
  • Sürücü M.A.'nın kolu koptu ve ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi.
  • Yaralılar H.A. ve M.S., Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Yaralıların hayati tehlikesi devam ediyor.
  • Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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