AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail Bölgeyi Ateşe Attı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail İran'a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı. Açıklamasında, İsrail'in saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamayacağını vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'nın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünyanın dikkat kesilmesi gerektiğini belirtti. Gazze konusunda İsrail'in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslararası baskı artarken, İsrail'in yeni bir saldırı başlattığına dikkat çekti. ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail'in bu saldırıyı yapmasının, İsrail'in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını gösterdiğini ifade etti.

Çelik'in Mesajında Öne Çıkanlar

İsrail'in İran'a saldırısı vahşi ve barbarca olarak nitelendirildi.

vahşi ve barbarca olarak nitelendirildi. Saldırının hukuksuz olduğu ve en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

olduğu ve en güçlü şekilde kınandığı belirtildi. Cumhurbaşkanı'nın uyarılarına dikkat çekildi.

uyarılarına dikkat çekildi. İsrail'in saldırganlığının tüm dünya için tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Tüm dünyanın ortak ve somut tedbirler alması gerektiği ifade edildi.

Çelik'in Açıklamasından Alıntı

"İsrail İran'a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır. Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir. Gazze konusunda İsrail'in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslararası baskı artmışken, İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı. ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail'in bu saldırıyı yapması, İsrail'in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi. İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır."