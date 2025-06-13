Özelleştirme İdaresi, Üç Taşınmazın Satışına Resmi Onay Verdi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul ve Gaziantep'teki üç taşınmazın satışına onay verdi. Bu kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle duyuruldu. Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan taşınmazların satışı için yapılan ihalelerde en yüksek teklifleri veren şirketler belirlendi. İstanbul'un Sarıyer ilçesi Gümüşdere Mahallesi'ndeki taşınmaz için 23 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi Onay Gayrimenkul Danışmanlık Ltd. Şti. verdi ve satış bu şirkete gerçekleştirilecek. Ayrıca, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Abdülhamidhan Mahallesi'ndeki iki taşınmaz da aynı şirkete satılacak.

Satışı Onaylanan Taşınmazlar