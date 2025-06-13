Silahla Oynayan Kardeş Ablasını Kazayla Vurdu
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 15 yaşındaki kardeşinin oynadığı tabancanın ateş alması sonucu 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 09:15, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 09:47
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, 19 yaşındaki Nisa Nur Y., kardeşi O.Y.'nin oynadığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Moymul Mahallesi Huzur Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan O.Y. (15), masanın üstünde duran ağabeyine ait ruhsatlı tabancayla oynarken silahın ateş alması sonucu, mutfakta bulunan ablası Nisa Nur Y.'ye mermi isabet etti.
Olayın Detayları
- Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- Eve gelen ekipler, Nisa Nur Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
- Genç kızın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
- Tabancayı kullandığı iddia edilen erkek kardeş ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay Yerinden Görüntüler
- Olayın meydana geldiği ev
- Olay yerindeki ekipler
- Cenazenin evden çıkarılması