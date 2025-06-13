İran-İsrail Gerilimi: Saldırılar, Ölümler ve Uluslararası Tepkiler

İsrail, gece saatlerinde İran'a hava saldırıları düzenledi. Saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami de dahil olmak üzere beş ölü ve 20 yaralı olduğu duyuruldu. ABD, "Saldırıya dahil değiliz" açıklaması yaptı. İsrail'in saldırı tehditleri sonrası Tahran'ın merkezinde gece saatlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Saldırının Tahran'ın batısında gerçekleştiği bilgisi İran medyasına yansıdı. İran devlet televizyonu, ülkenin kuzey ve güneyinde birçok noktadan şiddetli patlama sesleri duyulduğunu teyit etti. İran, İsrail'in düzenlediği saldırılara sert yanıt verileceğini belirtirken, Press TV kanalı, başkent Tahran'da beş kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını aktardı.

Hava Saldırıları ve Patlamalar

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İranlı yetkililerin verdiği bilgiye dayanarak, İsrail'in hedef aldığı Natanz nükleer tesisindeki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış tespit edilmediğini bildirdi. Ayrıca Buşehr nükleer tesisinin saldırılarda hedef alınmadığı ifade edildi.

İsrail ve İran Arasında Karşılıklı Saldırılar

İsrail ordu sözcüsü , İran'a yönelik saldırılarda 200 savaş uçağı nın yer aldığını ve 100'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı.

, İran'a yönelik saldırılarda nın yer aldığını ve vurulduğunu açıkladı. Saldırılarda ayrıca 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) kullanıldı.

kullanıldı. AFP , İsrail'in saldırısının ardından İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 100 İHA fırlattığını bildirdi.

, İsrail'in saldırısının ardından İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık fırlattığını bildirdi. İran savaş uçakları da havalandı ve karşılık vermeye hazırlandığı belirtildi.

Sivil Kayıplar ve Hasar

İran devlet televizyonu, İsrail'in Tahran'da sivil yerleşim yerlerini vurduğuna dair görüntüler yayınladı. Saldırı nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralının olduğu duyuruldu. Bir binanın enkazından bir çocuğun cansız bedeninin çıkarıldığına ilişkin görüntüler paylaşıldı. İlk belirlemelere göre beş kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Kritik Kayıplar ve Atamalar

Devrim Muhafızları Merkez Komutanlığı vuruldu.

vuruldu. Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami 'nin öldüğü doğrulandı.

'nin öldüğü doğrulandı. Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri 'nin öldüğü iddia edildi; bazı kaynaklar hayatta olduğunu belirtti.

'nin öldüğü iddia edildi; bazı kaynaklar hayatta olduğunu belirtti. Ahmed Vahidi , Devrim Muhafızları Genel Komutanı olarak atandı.

, Devrim Muhafızları Genel Komutanı olarak atandı. Emir Habibullah Seyyari , İran Genelkurmay Başkanlığı'na geçici komutan olarak atandı.

, İran Genelkurmay Başkanlığı'na geçici komutan olarak atandı. Nükleer çalışmalarda görev alan bilim insanları Feridun Abbasi ile Muhammed Mehdi Tahrancı'nın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Bölgesel ve Uluslararası Tepkiler

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio , "İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz" dedi.

, "İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz" dedi. Beyaz Saray , ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik konseyi toplantısına katılacağını açıkladı.

, ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik konseyi toplantısına katılacağını açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz , İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

, İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. İsrail hava sahası ve Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanı uçuşlara kapatıldı.

ve Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanı uçuşlara kapatıldı. Ürdün , hava sahasını geçici olarak kapattı.

, hava sahasını geçici olarak kapattı. Suudi Arabistan , İsrail'in saldırılarını kınadı.

, İsrail'in saldırılarını kınadı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer , saldırıların endişe verici olduğunu belirtti.

, saldırıların endişe verici olduğunu belirtti. Hamas, saldırıların bölgeyi istikrarsızlaştırabileceğini açıkladı.

Saldırıların Seyri ve Sonuçları

İsrail ordusu , onlarca askeri ve nükleer noktayı hedef alan operasyonun ilk aşamasının tamamlandığını açıkladı.

, onlarca askeri ve nükleer noktayı hedef alan operasyonun ilk aşamasının tamamlandığını açıkladı. "Yükselen Aslan" adı verilen operasyonun ikinci dalgası başladı; İran'ın batısına odaklanıldı.

Birkaç saat sonra üçüncü dalga saldırılar başladı; Tahran'da yeni patlama sesleri duyuldu, kuzeybatıda üç askeri tesis vuruldu.

Benyamin Netanyahu , "Savaşımız İran halkı ile değil diktatör rejimiyle" dedi ve nükleer bomba üreten bilim insanlarının da hedef alındığını belirtti.

, "Savaşımız İran halkı ile değil diktatör rejimiyle" dedi ve nükleer bomba üreten bilim insanlarının da hedef alındığını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı , ABD'yi de sorumlu tutarak uluslararası hukuka göre İsrail'e yanıt verme haklarının olduğunu açıkladı.

, ABD'yi de sorumlu tutarak uluslararası hukuka göre İsrail'e yanıt verme haklarının olduğunu açıkladı. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi , "Ağır bir bedel ödeyecekler" diyerek sert karşılık verileceğini belirtti.

, "Ağır bir bedel ödeyecekler" diyerek sert karşılık verileceğini belirtti. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, "Geri dönüşü olmayan bir noktadayız" açıklaması yaptı.

Bölgedeki tansiyonun hızla yükseldiği bu gelişmeler, hem askeri hem de diplomatik alanda yeni krizlerin habercisi olarak değerlendiriliyor. Taraflar karşılıklı tehditlerini sürdürürken, uluslararası toplumdan itidal çağrıları gelmeye devam ediyor.