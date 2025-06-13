İstanbul'da Huzur Operasyonunda 949 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da "Huzur İstanbul" Uygulaması: 949 Gözaltıİstanbul'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "Huzur İstanbul" uygulamasında, aralarında çeşitli suçlardan aranan 446 şüphelinin de bulunduğu toplam 949 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulama, iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. İlk aşamada, 20.00-22.00 saatleri arasında 215 noktada, 1421 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması yapıldı. Polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da çalışmalara destek verdi.

Uygulamanın İkinci Aşaması ve Sonuçları

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1363 personel ile umuma açık yerler denetlendi. Uygulama kapsamında toplam 344 bin 996 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

446'sı aranan olmak üzere 949 kişi gözaltına alındı.

19 ruhsatsız tabanca , 8 kurusıkı tabanca , 7 tüfek ve 310 fişek ele geçirildi.

, , ve ele geçirildi. 1,2 kilogram uyuşturucu madde , 1703 uyuşturucu hap , bu suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 500 lira ve 101 dolar bulundu.

, , bu suçtan elde edildiği değerlendirilen ve bulundu. 326 umuma açık iş yeri denetlendi, bir yabancı uyruklu kişi hakkında işlem yapıldı.

denetlendi, bir yabancı uyruklu kişi hakkında işlem yapıldı. Trafik ekiplerince 43 bin 212 araç ve 2 bin 662 motosiklet kontrol edildi.

ve kontrol edildi. 2 bin 350 araç ile 29 sürücüye işlem uygulandı , 6 araç trafikten menedildi.

ile , 1 milyon 190 bin 444 lira trafik cezası kesildi.

Denetimler Devam Edecek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.