Yargıtay, tacizcisini öldüren lise öğrencisinin cezasını fazla bulup bozdu

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, kendisini taciz eden Birdal Doğan'ı (40) tabancayla vurarak öldüren lise öğrencisi Azra E.'ye (17) verilen 8 yıl 4 ay hapis cezasını fazla bularak bozdu. Olay, Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde 1 Mart 2022 tarihinde meydana geldi. Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Azra E., köy meydanındaki çeşmede hayvanları sularken, 3 yıldır kendisini taciz ettiği iddiasıyla Birdal Doğan'ı tabancayla vurdu. Vücuduna dört kurşun isabet eden Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Azra E. hakkında 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlk Duruşmada Serbest Kaldı

Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Temmuz 2022'de görülen ilk duruşmada, Azra E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Karar duruşmasında Cumhuriyet Savcısı, Azra E.'nin 'Haksız tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, önce müebbet, ardından tahrik ve iyi hal indirimiyle 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Ayrıca adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Yargıtay Cezayı Fazla Buldu

Azra E.'nin ailesinin avukatı Sinan Erdağı, karara itiraz ederek Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. İstinaf kararı yerinde bulununca dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek bozulmasını talep etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, cezada indirim yapılması gerektiğine karar verdi.

Makul Düzeyde İndirim Hukuka Aykırı

Ceza Dairesi'nin kararında; maktulden suça sürüklenen çocuğa yönelen ve haksız tahrik teşkil eden söz ile davranışların yoğunluğu ve devamlılığı, bu davranışların ve son zamanlarda dedikodu haline gelmesinin suça sürüklenen çocuğun yaşadığı bölge itibarıyla üzerinde doğurduğu olumsuz etkisi, 3 yıl süreyle maktul tarafından kaçırılma korkusuyla yaşaması, suça sürüklenen çocuğun yaşı ve eylem öncesi maktul tarafından sarf edilen sözler birlikte değerlendirildiğinde; haksız tahrik teşkil eden söz ile davranışların ulaştığı boyut gözetilerek, cezadan haksız tahrik nedeniyle indirim öngören 5237 sayılı Kanun'un 29'uncu maddesinin uygulanması sırasında azami düzeyde indirim yapılması gerektiği belirtildi. Makul düzeyde indirim yapılması suretiyle fazla cezaya hükmolunmasının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Azra Yeniden Yargılanacak