Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in İran'a Saldırısına Sert Kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısının uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği ve İsrail'in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyon olduğu belirtildi. Bu saldırıların, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesinin, Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını gösterdiği vurgulandı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, İsrail'in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerektiğine dikkat çekildi. Orta Doğu'da daha fazla kan ve yıkım görmek istenmediği tekrar vurgulanırken, savaşın yayılmaması için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.