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Lavabo açıcı içen çocuk 2 yıl ağzından su bile alamadı

Yanlışlıkla lavabo açıcı içen 3 yaşındaki Şehed Muhammed, Harran Üniversitesi Hastanesinde mide dokusundan yapılan yeni yemek borusuyla yeniden beslenmeye başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 11:26, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 11:27
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Lavabo açıcı içen çocuk 2 yıl ağzından su bile alamadı

Şanlıurfa'da iki yıl önce yanlışlıkla lavabo açıcı içen ve bu nedenle yemek borusunda ciddi hasar oluşan Şehed Muhammed, Harran Üniversitesi Hastanesi'nde gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu. 2 yıllık tedavi süresince ağızdan su bile alamayan küçük çocuk, mide dokusundan yapılan yeni yemek borusuyla yeniden beslenmeye başladı. Bu süreçte ailesinin ve sağlık ekibinin desteğiyle hayata tutunan Şehed Muhammed, şimdi sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ediyor.

Olayın Gelişimi

Yabancı uyruklu 3 yaşındaki Şehed Muhammed, evde oyun oynarken yanlışlıkla lavabo açıcı içti. Durumu fark eden ailesi, hemen Harran Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Boleken tarafından muayene edilen küçük çocuk, zorlu bir tedavi sürecine alındı. Başarılı ameliyat ve tedaviyle 5 yaşındaki çocuk, 2 yıl sonra sağlığına kavuştu.

Tedavi Süreci ve Ameliyat

  • Küçük çocuk, yemek borusunda ciddi yanık nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü.
  • Aylarca yutma zorluğu yaşadı ve ağızdan beslenemedi.
  • Her ay yemek borusu genişletmeleri uygulandı ancak yanıt alınamadı.
  • Sadece karın duvarından mideye yerleştirilen bir tüple beslenebildi.
  • İki yıl boyunca ağzından su bile içemedi.

Kompleks Ameliyat ve Ekip Çalışması

Hastaya, mide dokusundan yeni bir yemek borusu oluşturuldu. Bu ameliyat, çocuk cerrahisi, göğüs cerrahisi ve genel cerrahiden oluşan multidisipliner bir ekiple gerçekleştirildi. Prof. Dr. Atalay Şahin, Prof. Dr. Faik Tatlı ve Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Kahveci sürece kritik katkılar sundular. Anestezi, hemşireler, yoğun bakım personeli ve diyetisyenler de büyük emek verdi. Bu başarı, tam anlamıyla bir ekip çalışmasının ürünü oldu.

Bölgenin Sağlık Üssü Olma Yolunda

Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan, sağlık ekibine teşekkür ederek, bölgenin sağlık üssü olma yolunda ilerlediklerini belirtti. Multidisipliner yaklaşım sayesinde çocukların hayatlarına dokunulduğunu vurgulayan Kırhan, çocuk sağlığında en etkili yöntemin önlem almak olduğunu ve toplumsal farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

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