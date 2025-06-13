Altun: İsrail'in Saldırısı Bölge Barışını Tehdit Ediyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu saldırı, soykırımcı Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için ne kadar tehlikeli hale geldiğini uluslararası topluma bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı. Altun, sosyal medya hesabı üzerinden İsrail'in İran'a yönelik saldırısına sert tepki gösterdi. Saldırıyı şiddetle kınayan Altun, İran halkına ve devletine başsağlığı dileklerini iletti.

Altun'un Açıklamalarından Öne Çıkanlar

İsrail tarafından İran'a karşı gerçekleştirilen saldırı şiddetle kınandı.

şiddetle kınandı. Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için tehlikeli bir hale geldiği vurgulandı.

bölge ve dünya barışı için tehlikeli bir hale geldiği vurgulandı. Uluslararası toplumun İsrail'e karşı net bir tavır alması gerektiği belirtildi.

İsrail'e karşı net bir tavır alması gerektiği belirtildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığına karşı uluslararası toplumun tepkisizliğinin, tüm bölgeyi ateşe atan ve dünya barışını tehdit eden bir hal aldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge barışı adına yaptığı uyarıların haklılığı bir kez daha ortaya çıktı.

bölge barışı adına yaptığı uyarıların haklılığı bir kez daha ortaya çıktı. İsrail'in saldırısının, enerji güvenliğinden küresel ekonomiye, uluslararası hukuktan küresel diplomasiye kadar çok boyutlu bir şekilde değerlendirileceği belirtildi.

Bölge ve dünya barışı için uluslararası toplumun harekete geçmesi ve İsrail'in sınır tanımaz saldırganlığına karşı net bir tavır alması gerektiği vurgulandı.

Türkiye olarak, bölge ve dünya barışı için çalışmaya, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan tutumuna karşı durmaya ve bu yöndeki çabaları desteklemeye devam edileceği bildirildi.



