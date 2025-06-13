Trump: İran Anlaşma Fırsatını Kaçırdı, Saldırılar Artacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a nükleer program konusunda anlaşma yapmaları için defalarca fırsat verildiğini ancak Tahran yönetiminin bu şansı değerlendiremediğini belirtti. Trump, yaptığı açıklamada, "Bir sonraki saldırılar daha da vahşi olacak" diyerek İran tarafına net bir mesaj verdi. Ayrıca, İran'ın nükleer programı ile ilgili olarak, "İran geriye hiçbir şey kalmadan anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen yapıdan geriye kalanları kurtarmalıdır." ifadelerini kullandı. Trump, "İran'a anlaşma yapmalarını söyledim. Ne kadar çabaladıklarının ve ne kadar yaklaştıklarının hiçbir önemi yok; sadece yapamadılar." dedi.

Trump'ın Açıklamaları ve Uyarıları

Trump , "Bu durumun sonlandırılmasının zamanı geldi" diyerek, planlanan bir sonraki saldırıların daha da vahşi olacağı uyarısında bulundu.

, "Bu durumun sonlandırılmasının zamanı geldi" diyerek, planlanan bir sonraki saldırıların daha da vahşi olacağı uyarısında bulundu. ABD Başkanı, İran ile nükleer müzakere sürecini devam ettirmeyi umduklarını belirterek, "Gerekirse İsrail'i savunacağız." dedi.

dedi. Trump, "İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'dan Trump'a Teşekkür