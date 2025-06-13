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Trump: İran Anlaşma Fırsatını Kaçırdı, Saldırılar Artacak

ABD Başkanı Trump, İran'a nükleer program konusunda defalarca fırsat verildiğini ancak bu şansın kullanılmadığını açıkladı. Yeni saldırıların daha vahşi olacağı uyarısında bulundu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 13:26, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 13:27
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Trump: İran Anlaşma Fırsatını Kaçırdı, Saldırılar Artacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a nükleer program konusunda anlaşma yapmaları için defalarca fırsat verildiğini ancak Tahran yönetiminin bu şansı değerlendiremediğini belirtti. Trump, yaptığı açıklamada, "Bir sonraki saldırılar daha da vahşi olacak" diyerek İran tarafına net bir mesaj verdi. Ayrıca, İran'ın nükleer programı ile ilgili olarak, "İran geriye hiçbir şey kalmadan anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen yapıdan geriye kalanları kurtarmalıdır." ifadelerini kullandı. Trump, "İran'a anlaşma yapmalarını söyledim. Ne kadar çabaladıklarının ve ne kadar yaklaştıklarının hiçbir önemi yok; sadece yapamadılar." dedi.

Trump'ın Açıklamaları ve Uyarıları

  • Trump, "Bu durumun sonlandırılmasının zamanı geldi" diyerek, planlanan bir sonraki saldırıların daha da vahşi olacağı uyarısında bulundu.
  • ABD Başkanı, İran ile nükleer müzakere sürecini devam ettirmeyi umduklarını belirterek, "Gerekirse İsrail'i savunacağız." dedi.
  • Trump, "İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'dan Trump'a Teşekkür

  • Netanyahu, İran'a düzenlenen saldırının ardından ABD Başkanı Trump'a teşekkür ederek "yaşasın Amerika" dedi.

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