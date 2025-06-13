LGS Sınavı Öncesi Kahvaltıda Nelere Dikkat Edilmeli?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenciler için Etlik Şehir Hastanesi Uzman Diyetisyeni Yasemin Kuşcu, sınav sabahı kahvaltı yapmadan evden çıkmamaları gerektiğini belirtti. Kuşcu, öğrencilerin hem bedensel hem de zihinsel performanslarını koruyabilmeleri için sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti. Özellikle sınav sabahı protein yönünden zengin bir kahvaltının konsantrasyona büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Sınav Sabahı Kahvaltı Önerileri

Yumurta ve peynir gibi protein kaynakları mutlaka tüketilmeli.

gibi protein kaynakları mutlaka tüketilmeli. Ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler kahvaltıda yer almalı.

gibi kuru yemişler kahvaltıda yer almalı. Tahıl ürünleri, sebze ve meyve de kahvaltıya eklenebilir.

Uzak Durulması Gereken Gıdalar

Aşırı yağlı ve tuzlu yiyecekler mide rahatsızlıklarına yol açabilir ve susuzluk hissini artırabilir.

Basit şeker içeren gıdalar sınav sırasında uyku hali ve dikkat dağınıklığına neden olabilir.

Asitli ve şekerli yiyecekler yerine kuru meyveler tercih edilmeli.

Kafein içeren içeceklerden (çay, kahve, meşrubat) uzak durulmalı.

Sınavdan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler