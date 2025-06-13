Dikimevi-Natoyolu Metro Hattında Temel Atıldı: Hedef 2028'de Hizmete Açmak

Yıllardır Dikimevi-Kızılay arası trafik sorunun yaşanması sebebiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi birkaç senedir üzerine çalıştığı Mamak Metrosu projesini hayata geçirmek için ilk adımı attı.

Günlük 300 Bin Yolcu Kapasiteli

Hafif raylı sistem hattı tamamlandığında günlük 300 bin yolcu kapasitesiyle hizmet verecek. Projenin, sadece Mamak'ın değil, tüm Ankara'nın ulaşım yükünü hafifletmesi bekleniyor. Hattın, 2028 yılında tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Geniş Katılımlı Tören

Temel atma törenine, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda ilçe belediye başkanı ile vatandaşlar katıldı.

Mansur Yavaş: "Ankara'nın ulaşım geleceğini planlıyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, törende yaptığı konuşmada, "Ulaşımda kalıcı çözümler için çalışıyoruz. Mamaklıların yıllardır beklediği bu proje, Ankara'nın doğusunu raylı sistemle buluşturacak. Hedefimiz, Ankara'da yaşayan herkesin hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım imkanına sahip olmasıdır," dedi.

Trafik Yoğunluğu Azalacak

Hattın hizmete girmesiyle birlikte, şehir içi araç trafiğinin rahatlatılması, toplu taşımanın teşvik edilmesi ve çevreci ulaşımın desteklenmesi gibi çok sayıda fayda sağlanması bekleniyor. Proje aynı zamanda sürdürülebilir kent içi ulaşım politikalarının da önemli bir parçası olarak görülüyor.