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Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Yol Haritası Şart

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, (Terörsüz Türkiye" kapsamındaki çalışmalar) "Bu süreç aslında planladığı gibi gidiyor. Önce İmralı'nın açıklama yapması, arkasından örgütün birleşenlerinin bu açıklamaya uyduklarını ifade etmeleri önemliydi. Bundan sonra da siyasetin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi söz konusu" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 14:12, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 15:50
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Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Yol Haritası Şart

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TÜRKPA 14'üncü Genel Kurul Toplantısı'nın fevkalade önemli bir dönemde yapıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, dünyanın yeniden şekillendiği, yeni bir dünya sisteminin kurulmaya başlandığı dönemin henüz başında olunduğunu belirtti.

Orta Asya'dan Avrupa'nın içlerine kadar yaklaşık 300 milyonluk bir Türk dünyasının yer aldığını ve 30 yıl evvel bağımsızlığını kazanmış olan ülkelerin bugün fevkalade ciddi gelişme içinde olduğunu gördüklerini bildiren Kurtulmuş, "Hem bu ülkelerde kendi kimliklerini kültürel değerleri üzerine inşa etme çabası var hem de ülkelerin ekonomik gelişmesiyle ilgili fevkalade güzel devam eden bir süreç var. Şimdi bu ülkelerin böylesine bir dönemde birlik, beraberlik içerisinde olması, Türk dünyasının çok kutuplu, çok merkezli olarak gelişmekte olan yeni dünyanın önemli aktörlerinden birisi haline getirecektir. Bu farkındalık, Türk dünyasındaki siyasiler tarafından da artık görülmeye başlandı. Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'nın giderek daha hızlı bir şekilde hareket etmesi ve parlamenter temsilcileri olan TÜRKPA'nın 14'üncüsünü yaptığımız Genel Kurulunda, benzer duyarlılıklara sahip olması bizler açısından çok sevindiricidir." ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberliğin, meselelere ortak çözümler bulmanın önemini vurgulayan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Ele güne muhtaç olmadan ayakta durabilme becerisini kazanmamız gerektiğine inanılan bir dönemdeyiz. Ayrıca bir de ortak bir gelecek inşası üzerinde durulması lazım. Dönemsel olarak bütün bunların üst üste geldiğini görüyorum ve Türk dünyasında da bunların gerçekleştirilmesi için bir niyetin, siyasi iradenin ortaya çıktığını görüyorum. Bundan dolayı da ümitvar olmamız gerektiği bir dönemdeyiz. Tabii daha alınacak çok mesafe, katedilecek çok yol var. Ama bu bizim için de henüz bir başlangıçtır. TÜRKPA'nın 14'üncü Genel Kurulu olmakla birlikte, tam manasıyla güçlü bir kuruluş haline gelmesi için biraz daha çabaya ihtiyaç olduğu görülüyor. Toplantıda ele alınan konular, konuların tartışılması önemlidir. Ortak yasama çalışmalarından, diyelim ki kadın politikalarında, gençlik politikalarında, eğitim politikalarında, sağlık politikalarında ortak vizyonlara kadar birtakım çalışmaların milletvekilleri nezdinde tamamlanması, bunların rapor haline getirilmesi ve Genel Kurul'da bunların konuşulması, tartışılması fevkalade değerlidir, önemlidir. Ben başarılı bir Genel Kurul olduğunu düşünüyorum. Genel Kurulun mottosu da önemliydi: 'Türk Devri' diyordu. Yani bu kısaca özetlemeye çalıştığım şey, artık bu dönem Türk dünyasının gerçekten kendisine sahip çıkması ve daha ileriye atılım içerisinde olmasının devridir."

Bir gazetecinin, TÜRKPA Genel Kurulu'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) gözlemci ülke olarak katıldığını, kendisinin de ikili görüşmesinin olduğunu hatırlatarak, "Türk dünyası açısından Kıbrıs'ın gözlemci ülke olarak katılması ne gibi önem taşıyor?" sorusu üzerine Kurtulmuş, "Kısa bir müddet evvel bazı Türk devletlerinin Güney Kıbrıs'a atıfta bulunan Birleşmiş Milletler kararlarının kabul edildiği, mesela Semerkand deklarasyonu söz konusuydu. O zaman gerçekten fevkalade ciddi şekilde bundan rahatsızlık duyduğumuzu ilgili arkadaşlara, muhataplarımıza görüşmelerimizde ifade ettik. Onun için bu toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin Meclis Başkanı'nın bulunması bizim için de çok önemliydi." diye konuştu.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'i davetinden dolayı Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'a bir kez daha teşekkür eden Kurtulmuş, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler gözlemci olarak bütün toplantılarda bulundu, söz hakkı verildi ve Genel Kurulda da konuşma yaptı. Fevkalade de önemli, değerli bir konuşma yaptı. Ben bunun hem Türk devletleriyle Türkiye Cumhuriyeti arasında bu son gelişmelerde doğabilecek olan bazı olumsuz gelişmeleri önlemek bakımından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Aramıza birilerinin fitne sokmasına imkan bırakmayacak bir adım olduğunu düşünüyorum. Ayrıca da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bunun tarihi bir nokta olduğunu, dönüm noktası olduğunu düşünüyorum." açıklamalarında bulundu.

"İyi belirlenmiş bir yol haritası içerisinde çalışmaları başlatmamız şarttır"

"Terörsüz Türkiye" kapsamındaki çalışmalar hatırlatılarak, "Bayramdan sonraki mesaide yeniden bir grup ziyareti ya da liderlerle bir araya gelme gibi bir programınız olacak mı? Özellikle Meclis tatile girmeden önce bir komisyon kurulması yönünde beklenti var, neler söylersiniz?" denilmesi üzerine Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu süreç aslında planladığı gibi gidiyor. Önce İmralı'nın açıklama yapması, arkasından örgütün birleşenlerinin bu açıklamaya uyduklarını ifade etmeleri önemliydi. Bundan sonra da siyasetin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi söz konusu. Bu çerçevede tabii ki Meclis'te bir komisyon kurulması en doğal yoldur. Yani siyaset nihayetinde, sadece yasa çıkarmak bakımından söylemiyorum, siyasetin yapılacağı zemin de TBMM'dir. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6 farklı siyasi parti var, 10 tane de parti grubu olmayan partiler var, bütün bunların sözünü söyleyebilecekleri, konuşabilecekleri bir platformun, mekanizmanın oluşturulması lazım. Burada çok titiz davranmamız gerekiyor. Ben ilk görüşmemde partilere de ifade ettim, bu konuyla ilgili teklifi olan partilerin de tekliflerini çok süratle olgunlaştırmaları ve sonuçta gerçekten milletin hayrına tarihi bir fırsatı değerlendirmek üzere bu komisyonun görevine başlaması, en kısa süre içerisinde iyi belirlenmiş bir yol haritası içerisinde çalışmaları başlatmamız şarttır."

Başka bir gazetecinin söz konusu komisyonun yaz arasından önce kurulup kurulamayacağına ilişkin sorusu üzerine ise Kurtulmuş, şu yanıtı verdi:

"Bu tür şeylerde zaman vermek, işi kolaylaştırmak yerine zorlaştırabilir. Mühim olan hem toplumun bu işe hazır hale gelmesi hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi partilerin bu konudaki tartışmalara hazır bir vaziyette olduğunun ortaya konulmasıdır. Sonuçta burada evet, işin bir siyasi tarafı var, hukuki bazı meseleler karşımıza çıkacak. Ama çok daha önemli olan kısmı toplumsal psikolojiyle ilgili kısmıdır. Yani toplumdaki bütün yurttaşlarımız Türkiye'deki Türk, Kürt, hangi kimliğe sahip olursa olsun insanlarımız: 'Evet, iyi bir şey yapılıyor. Bu, Türkiye'nin hayrına olan bir süreçtir. Artık 50 yıl ayaklarımıza pranga gibi vurulan, emperyalistlerin bu tuzağından Türkiye'nin kurtulması lazım, terörü geride bırakması lazım' diyerek destek vereceği bir süreci yönetebilmek, asıl olan budur. Onun için tabiri caizse yüz düşünüp bir konuşarak, kılı kırk yararak ve gerçekten bütün toplum kesimlerinin işin içerisinde olabileceği, herkesin gönül rahatlığı içerisinde destek vereceği bir süreci ortaya koymak lazım. Bu süreçte şahsen en temel motto olarak şunu görüyorum, Kürtlerin onuru, Türklerin gururunun korunduğu bir süreci inşallah en güzel şekliyle takip etmemiz gerekiyor."


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