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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Saldırıları Durdurulmalı

Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını uluslararası hukuka aykırı ve bölgesel istikrarı tehdit eden bir provokasyon olarak nitelendirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 14:20, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 14:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Saldırıları Durdurulmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, uluslararası toplumun artık küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna bir dur demesi gerektiğini vurguladı. Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgeyi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in Saldırıları ve Bölgesel Tehlike

İsrail'in Gazze başta olmak üzere bölgeyi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini çok tehlikeli bir aşamaya taşıdığını ifade eden Erdoğan, İsrail'in komşumuz İran'a düzenlediği saldırıların uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyon olduğunu söyledi.

Katliam Şebekesinin Saldırıları

Erdoğan, "Katliam şebekesinin saldırılarının önüne geçilmelidir" diyerek, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze'ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırıların, İsrail'in kural tanımaz zihniyetini gösterdiğini belirtti.

  • Netanyahu yönetiminin pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgeyi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretinde olduğunu aktardı.
  • Uluslararası toplumun, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demesi gerektiğini yineledi.
  • Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgemizi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.
  • Orta Doğu'da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediklerini bir kez daha ifade etti.

Türkiye'nin Tavrı ve Taziye Mesajı

Erdoğan, "Türkiye olarak komşumuz İran'a yönelik düzenlenen menfur saldırıları lanetliyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.


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