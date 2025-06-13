Önder Kahveci: Dayanışma Aidatı Uygulaması Sendikal Özgürlüğe Darbedir

Hükümetin Kamu İşçisine Zam Teklifi Belli Oldu
Hükümetin Kamu İşçisine Zam Teklifi Belli Oldu
İsrail-İran Gerilimi: 4 Ülkeye Uçuşlar Durduruldu
İsrail-İran Gerilimi: 4 Ülkeye Uçuşlar Durduruldu
TCMB Faiz Kararı Beklentisi: Ekonomistler Ne Diyor?
TCMB Faiz Kararı Beklentisi: Ekonomistler Ne Diyor?
Marmaray'da babayı darbeden şüpheliye istenen ceza
Marmaray'da babayı darbeden şüpheliye istenen ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Saldırıları Durdurulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Saldırıları Durdurulmalı
LGS Sınavı Öncesi Kahvaltıda Nelere Dikkat Edilmeli?
LGS Sınavı Öncesi Kahvaltıda Nelere Dikkat Edilmeli?
KPSS 2025/4 Sözleşmeli Personel Göreve Başlama Rehberi
KPSS 2025/4 Sözleşmeli Personel Göreve Başlama Rehberi
273 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü
273 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü
Altun: İsrail'in Saldırısı Bölge Barışını Tehdit Ediyor
Altun: İsrail'in Saldırısı Bölge Barışını Tehdit Ediyor
İnşaat Maliyetlerindeki Artış Son 54 Ayın En Düşüğünde
İnşaat Maliyetlerindeki Artış Son 54 Ayın En Düşüğünde
Otobüslerde Fahiş Bilet ve Yetkisiz Taşıma İçin 25,8 Milyon Rekor Ceza
Otobüslerde Fahiş Bilet ve Yetkisiz Taşıma İçin 25,8 Milyon Rekor Ceza
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
Benzinin Ardından Bir Zam da Motorine Geliyor
Benzinin Ardından Bir Zam da Motorine Geliyor
İran-İsrail Gerilimi: Saldırılar, Ölümler ve Uluslararası Tepkiler
İran-İsrail Gerilimi: Saldırılar, Ölümler ve Uluslararası Tepkiler
Özelleştirme İdaresi, Üç Taşınmazın Satışına Resmi Onay Verdi
Özelleştirme İdaresi, Üç Taşınmazın Satışına Resmi Onay Verdi
36 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 104 Şüpheli Yakalandı
36 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 104 Şüpheli Yakalandı
Ticaret Bakanlığı'ndan Deprem Sonrası Fahiş Fiyat Denetimi
Ticaret Bakanlığı'ndan Deprem Sonrası Fahiş Fiyat Denetimi
Edirne'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Edirne'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Yapı Denetimi Yönetmeliğinde Kapsamlı Değişiklikler Yapıldı
Yapı Denetimi Yönetmeliğinde Kapsamlı Değişiklikler Yapıldı
Hafta Sonu Hava Durumu: Yağışlı Bölgeler ve Sıcaklıklar
Hafta Sonu Hava Durumu: Yağışlı Bölgeler ve Sıcaklıklar
BM Genel Kurulu'nda Gazze tasarısı kabul edildi
BM Genel Kurulu'nda Gazze tasarısı kabul edildi
Okulda öldürülen öğretmenin katil zanlısı arkadaşı çıktı
Okulda öldürülen öğretmenin katil zanlısı arkadaşı çıktı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, bin 30 kişiyi işten çıkarıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, bin 30 kişiyi işten çıkarıyor
İBB Soruşturmasında 'Belediye Başkanı İtirafçı Oldu' İddiası
İBB Soruşturmasında 'Belediye Başkanı İtirafçı Oldu' İddiası
Karabük Üniversitesi'nde Tartışma Yaratan Video: Gerçek Ne?
Karabük Üniversitesi'nde Tartışma Yaratan Video: Gerçek Ne?
Bakan Memişoğlu: 3 milyon insanı tarttık yüzde 35'i fazla kilolu
Bakan Memişoğlu: 3 milyon insanı tarttık yüzde 35'i fazla kilolu
Merkez Bankası rezervleri 5 haftadır artıyor
Merkez Bankası rezervleri 5 haftadır artıyor
Sağlık Botunda patlamada: 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Sağlık Botunda patlamada: 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
150 Kişinin Öldüğü Palmiye Sitesi Davasında Üst Sınırdan Ceza Talebi
150 Kişinin Öldüğü Palmiye Sitesi Davasında Üst Sınırdan Ceza Talebi
Sosyal Medyada Key Drop Operasyonu: 12 Fenomene Adli Kontrol
Sosyal Medyada Key Drop Operasyonu: 12 Fenomene Adli Kontrol
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Önder Kahveci: Dayanışma Aidatı Uygulaması Sendikal Özgürlüğe Darbedir

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yerel yönetimlerde dayanışma aidatı uygulamasının hukuka ve sendikal özgürlüklere zarar verdiğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 14:35, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 14:57
Yazdır
Önder Kahveci: Dayanışma Aidatı Uygulaması Sendikal Özgürlüğe Darbedir

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Anayasa Mahkemesi'nin yerel yönetimlerdeki dayanışma aidatı uygulamasına ilişkin kararını sert sözlerle eleştirdi. Kahveci, bu kararın hukuka, eşitliğe ve sendika seçme özgürlüğüne vurulmuş bir pranga olduğunu ifade etti.

"Sendikal özgürlüğe darbe"

Konuya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirmelerde bulunan Kahveci, Anayasa Mahkemesi'nin, Danıştay tarafından daha önce iptal edilen dayanışma aidatı zorunluluğunu yeniden geçerli hale getiren kararının, sendikal özgürlüklere ağır bir darbe niteliği taşıdığını söyledi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, "AYM'nin, Danıştay'ın sosyal denge sözleşmelerinden dayanışma aidatı alınmasına ilişkin iptal kararını bir kez daha değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sendika seçme hakkı fiilen ortadan kalkıyor"

Kamu görevlilerinin yalnızca belirli bir sendikaya üye olmaya zorlanacağı bir ortamın doğacağını belirten Kahveci, bu düzenlemenin sendikal tekelleşmeye zemin hazırladığını ve örgütlenme özgürlüğünü zedelediğini dile getirdi.

"Bu karar, sendikalar arası adil rekabet ortamını yok ederken, çalışanların serbest iradesine ipotek koymaktadır."

Türkiye Kamu-Sen'in görüşü: Eşitlik ve adalet şart

Türkiye Kamu-Sen olarak daha önce de defalarca dile getirdikleri gibi, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında yapılan sosyal denge sözleşmelerinden tüm kamu çalışanlarının eşit şekilde yararlanması gerektiğini belirten Kahveci, şu sözlerle devam etti:

"Eğer bir bedel ödenecekse, bu bedel tüm sendika üyelerinden eşit olarak alınmalıdır. Dayanışma aidatı adı altında kamu çalışanlarını belirli bir sendikaya yönlendirmek, demokratik sendikacılıkla bağdaşmaz."

"Danıştay içtihatlarıyla çelişiyor"

Kahveci, Danıştay'ın daha önce dayanışma aidatını hukuka aykırı bulan kararına dikkat çekerek, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla yüksek yargı içtihatları arasında çelişki oluştuğunu ifade etti.

Kamu görevlilerinin sendikal özgürlüklerinin ve tercih haklarının korunması için mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Türkiye Kamu-Sen, Anayasa Mahkemesi kararının yeniden gözden geçirilmesini ve Danıştay'ın önceki içtihadında ısrar etmesini talep etti.

Genel Başkan Kahveci açıklamalarını "Kamu görevlilerimizin haklarını savunmaktan ve adalet mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz." sözleriyle tamamladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber