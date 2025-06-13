Akrabasını tornavida ile öldüren zanlı mahkemeye sevk edildi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, tartıştığı akrabasını tornavida ile öldüren zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, Sınırteke Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki akraba arasında iddiaya göre miras tartışması yüzünden tarlada tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede O.K. (32), mısır sulayan akrabası Şenol Göktaş'ı (63) tornavida ile öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Göktaş'ın cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Yakalanma ve Adliyeye Sevk Süreci

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma sonucu olayın şüphelisi O.K., İncirliova ilçesi merkezinde saklandığı adreste operasyon ile kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli O.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



