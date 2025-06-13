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Ünlü oyuncunun eski sevgilisine darp davasında karar

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla, 13 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen oyuncu Ozan Güven'in yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Ozan Güven'i 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına, Deniz Bulutsuz'un ise beraatına hükmetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 15:47, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 15:47
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Ünlü oyuncunun eski sevgilisine darp davasında karar

Oyuncu Ozan Güven'in, 13 Haziran 2020'de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki sanık Ozan Güven ve müşteki sanık Deniz Bulutsuz katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Deniz Bulutsuz'un avukatı, mütalaaya karşı savunma için ek süre talep etti. Sanık Ozan Güven'in avukatı ise, müvekkilinin beraatını istedi. Duruşmada Bulutsuz'un avukatının talebini değerlendiren mahkeme, taraflara öncesinden ek süre verildiği gerekçesiyle, bu talebi reddetti.

Ozan Güven'e 2 yıl 3 ay hapis cezası

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, Ozan Güven'in 'kasten yaralama' suçundan ise 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, Güven'i, 'hakaret' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından beraatına, Deniz Bulutsuz'un ise 'basit yaralama' suçundan beraatına karar verdi.

Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Ozan Güven'in de Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi olduğu dosya uzlaştırma büroya gönderilmişti ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmemişti. 2 tarafın da şikayeti üzerine olaya ilişkin 2 ayrı iddianame hazırlanmıştı. Güven'in şikayeti üzerine Deniz Bulutsuz hakkında ise 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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