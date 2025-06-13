İsrail'in saldırıları sonucu İran'da 83 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırıları sonucu Tahran'da 78 kişi hayatını kaybederken, 329 kişi yaralandı. Tebriz'de ise 5 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 15:58, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 16:00
İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılarının bilançosu netleşiyor. İran medyasında yer alan haberlere göre İsrail ordusunun başkent Tahran'a düzenlediği saldırılarda 78 kişi hayatını kaybetti, 329 kişi ise yaralandı. Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü de Tebriz'e yönelik saldırılarda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin yaralandığını duyurdu.