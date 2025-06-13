Bakan Memişoğlu Açıkladı: 18 Bin Atama İçin Tarih Belli Oldu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda

bulundu ve soruları yanıtladı.

"Sağlık personeli atamasına ilişkin herhangi takvim planlanıyor mu?" sorusuna Memişoğlu, yeni açılacak hastanelere ve emekli olan personelin durumuna göre kadro tespiti yaptıkları yanıtını verdi. Memişoğlu, bu kapsamda 37 bin kadro tahsis edildiğini ve bunlardan 19 binini ilan ettiklerini anımsatarak, "Geri kalan 18 bin kadroyu eylül-ekim ayında ilan edeceğiz. Onlar da birkaç ay içinde kamudaki sağlık ordumuza katılacaklar." diye konuştu.

Bakan Memişoğu'nun 'sağlık personeli ataması'na ilişkin açıklaması şu şekilde;

18 Bin Kadroyu Eylül-Ekim Ayında İlan Edeceğiz



"Yeni açacağımız hastaneler, yeni açacağımız birimlere göre, bir de ayrılan personelin veya emekli olan personelin yerine planladığımız dahilinde bir kadro tespiti yaptık ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 37 bin bu sene için kadro tahsis edildi bize. Bu kadroların ilk etabını 19 binini ilan ettik ve ÖSYM üzerinden, İŞKUR üzerinden bazılarını, bazılarını KPSS puanına göre kurayla atadık. Ama başlayışlar yapılacak."

"Geri kalan 18 bin kadroyu da nasipse Eylül-Ekim ayında ilan edeceğiz. Onlar da birkaç ay içinde, kamu için söylüyorum, kamudaki sağlık ordumuza katılacaklar. Ama tabii ki her mezun olana maalesef iş bulma şansımız kamuda yok. Ama şöyle bir şey yaptık, onu da bilmenizi istiyorum. Sağlık meslek mensupları mevzuatı çıkarttık ki esasında yaklaşık 14-15 senedir tanımlamaları vardı ama bunların kendi başlarına nasıl çalışacağı konusunda bir tanımlama ve mevzuat altyapısı yoktu. O nedenle bunlar dışarıda çalışma tanımlaması olmadığı için sağlıkla ilgili bir çalışma prensibi veya çalışma modeli oluşturmamışlardı. Biz bunlara esasında sağlık birimi oluşturmayı özelde kendi başlarına çalışabilir hale getirdik."

"Yani esasında bu yaklaşık 640 bin personeli istihdam edecek bir yapı özel sektör için söylüyorum. İhtiyaç da var. O konuda bir mevzuat çıkarttık ve onları esasında sadece kamuda değil, özel sektörde de kendi başlarına işlem yapabilir hale getirdik. Tabii şartlar var, standartları var. Onları sağlayan herkes, kendi başlarına da diyetisyeni, fizyoterapisti, odyometristi, klinik psikoloğu hepsini bu konuda kendi başlarına çalışabilir hale getirdik."

"Herkesi almak isteriz. Ama kamu tarafı sadece yok Türkiye'de; özel sektör de var, üniversite sektörü de var. Bunlar da daha gelişecek olduğuna eminim. Ve kendi başlarına da artık özel birim açabilir hale getirdik, onun için de bu konuda sağlık istihdamının Türkiye'de çok daha ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Ama üniversitelerin planlamasını da YÖK'le konuşarak daha optimize etmeye çalışıyoruz."

