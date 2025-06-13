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Yaşlı adamı döverek öldürüp intihar süsü verdiler

Ordu'nun Ünye ilçesinde, darp edilip öldürüldükten sonra intihar süsü verilen 66 yaşındaki Ahmet Cavıldak'a yapılan işkencenin görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili yargılanan 3 kişi hakkında verilen müebbet ve 6'şar yıl hapis cezası, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 18:07, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 18:28
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Yaşlı adamı döverek öldürüp intihar süsü verdiler

10 Ağustos 2020 tarihinde Ünye ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ahmet Cavıldak, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. İlk etapta olay intihar olarak değerlendirilirken, yapılan otopsi sonucu yaşlı adamın darp edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Sefa S. (29), Nurullah K. (23) ve Hamdican A. (25) hakkında "kasten adam öldürmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından dava açıldı. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi, 3 sanığı müebbet hapis ve 6'şar yıl hapis cezasına çarptırdı.

İşkence anı cep telefonuyla kaydedilmiş

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 3 Şubat 2025 tarihinde yerel mahkemenin kararını onayarak cezaları kesinleştirdi. Olayın ardından ortaya çıkan görüntülerde, sanıklardan birinin işkence anlarını cep telefonuyla kayda aldığı, diğer 2 kişinin de yaşlı adamı darp ettiği anlar net şekilde görülüyor.

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