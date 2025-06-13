İsrail, başkanlık uçağını Yunanistan'a gönderdi

CUMHURBAŞKANI Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından kullanılan başkanlık uçağının, İran'ın olası misillemesi nedeniyle Yunanistan'a gönderilmesi radar kayıtlarına yansıdı.

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