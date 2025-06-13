İran-İsrail Gerilimi: Tahran'da Yeniden Patlama Sesleri Duyuldu

İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları devam ederken başkent Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuldu.

Tahran'ın merkezinde duyulan şiddetli patlamalarla birlikte gökyüzünde hava savunma füzelerinin havadaki hedeflere karşılık verdiği görüldü.

İsrail'in gece saatlerinde başlattığı saldırıların ardından İran, bu akşam misillemede bulunmuştu.

İran, Telaviv'i Balistik Füzelerle Vurdu

İran devlet televizyonunun haberinde, "İran'ın füze saldırıları başlatıldı" ifadelerine yer verildi.

Saldırılar kapsamında İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarına yüzlerce balistik füze fırlatıldığı bildirildi.

Devlet televizyonunda, canlı yayında füzelerin Tel Aviv'e isabet ettiğine dair görüntüler yayımlandı.

IDF: "Tel Aviv'e 150 balistik füze ateşlendi, 15 yaralı var"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın misilleme saldırısı kapsamında İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 150 balistik füze ateşlendiğini, saldırı sonucunda 15 İsraillinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in, İran'ın nükleer tesislerine saldırmasının ardından İran da İsrail'in başkenti Tel Aviv'e balistik füzeler ile misilleme saldırısında bulundu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yaptığı açıklamada, İran'ın düzenlediği saldırıda 2 yaylım ateşi dalgasında 150 balistik füze kullandığını belirtti. IDF açıklamasında, füzelerin Tel Aviv'in 9 farklı yerine düştüğünü ve 15 kişinin yaralandığını aktardı.

İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği misilleme saldırıları esnasında adı belirtilmeyen bir İsrailli yetkili, İsrailli televizyon kanalı Kanal 12'ye yaptığı açıklamalarda İran'a şiddeti tırmandıracak tehditlerde bulundu. Yetkili açıklamasında, "İran sivil bölgeleri hedef aldığı için katlanılamaz şekilde ağır bedeller ödeyecek. İsrail'in bugünkü saldırılarda nereleri vurduğunu biliyoruz. Nereleri vurmadığını da biliyoruz. Şimdi sıra bu yerlerde" ifadelerini kullandı.

Bir İsrailli yetkilinin ABD'li basın kuruluşu Axios'a yaptığı açıklamaya göre ABD'nin, İsrail'e İran'ın balistik füzelerinin önlenmesinde yardımcı olduğu aktarıldı. İki ABD'li yetkili ise İngiliz basın kuruluşu Reuters'a yaptıkları açıklamada ABD'nin füzeleri önlemedeki yardımını doğruladı.

IAEA: İran'da nükleer sızıntı var

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran'da nükleer sızıntı olduğunu bildirdi.

İran'ın, Fordo ve İsfahan nükleer tesislerinde kısıtlı hasar oluştuğunu duyurmasının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı. Sızıntının gerekli önlemlerle kontrol altına alınabilecek düzeyde olduğu belirtildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, konuyla ilgili açıklamasında, "İran'ın yüzde 60 saflıkta uranyum ürettiği yer üstü tesis tamamen imha edildi. İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'nde radyolojik ve kimyasal kirlilik mevcut. Tesisin içinde hem radyoaktif maddelere hem de kimyasal bileşenlere bağlı ciddi bir kontaminasyon yaşandığı bildiriliyor. Bu durum, hem çalışanlar hem de çevre açısından önemli bir sağlık ve güvenlik riski oluşturabilir. Natanz'daki yer altı zenginleştirme bölümüne yönelik bir saldırı belirtisi yok, fakat elektrik tedarikine yönelik saldırı santrifüjlere zarar vermiş olabilir" ifadelerini kullandı.

İran ordusu: 2 İsrail uçağını düşürdük

İran ordusu, ülkeye hava saldırısında bulunan 2 İsrail uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkeye hava saldırılarında bulunan 2 İsrail savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi.

Öte yandan Kum kentinde de İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bilgisi verildi.

İsrail ordusu, İran'ın 2 uçak düşürdüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü

İsrail ordusu, İran'ın 2 İsrail uçağını düşürdüğüne ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, İran basınında konuya ilişkin çıkan haberleri paylaştı.

Adraee, "İran medyasının yaydığı bu haberler tamamen asılsızdır." iddiasında bulundu.

Sözcünün paylaştığı ve yalanladığı görsellerde, Tasnim Haber Ajansı'nın İran hava savunma sistemlerinin İsrail'e ait 2 savaş uçağını düşürdüğü ve bir kadın pilotun yakalandığı iddiası yer aldı.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 329 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Tebriz'deki saldırılarda da şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

İsrail, saldırıların devam edeceğini açıklamıştı.