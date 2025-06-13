Markette 3 kişiyi darp eden belediye personeli görevinden uzaklaştırıldı

Tepebaşı İlçesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde bulunan markette S.T. (26) isimli şahsın, eşiyle tartışan kadınının başörtüsünden tutup defalarca yere vurduğu ve kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişiyi darbettiği anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olay kamuoyunda büyük bir tepkiye neden olurken, belediye personeli olduğu öğrenilen şahısla ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, şahsın görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

"Kadına yönelik şiddet uygulayan personelin iş akdi fesh edilmektedir"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Bir marketin güvenlik kameralarına yansıyan ve kadına yönelik şiddet içeren görüntülerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Olaya sebep olan ve üzerinde belediye iş kıyafetleri bulunan personelimiz ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Toplu iş sözleşmemiz hükümleri gereğince kadına yönelik şiddet uygulayan personelin iş akdi feshedilmektedir. Soruşturma süresince kendisi görevinden uzaklaştırılmış olup, sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.