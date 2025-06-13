Başkentte 62-64 yaş arasına raylı sistemler ücretsiz olacak

Oturumda, Kalecik Belediye Başkanlığına nakdi yardım yapılmasına, ABB ile Kilis Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü imzalanmasına ilişkin başkanlık yazıları da oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin oylandığı toplantıda, EGO otobüslerini 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 saatlerinde ücretsiz kullanabilen 62-64 yaş aralığındakilerin, EGO'ya bağlı raylı sistemleri de yine aynı saatlerde ücretsiz kullanabilmesini içeren başkanlık yazısı oy birliğiyle kabul edildi.

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