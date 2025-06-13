Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

M.Y.'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu istikameti köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza sebebiyle emniyet şeridinde duran A.P. idaresindeki araca, M.K.'nin kullandığı motosiklet arkadan çarptı. Ardından arkadan gelen C.Ç. isimli sürücünün kullandığı motosiklet, hızını alamayarak kazaya karıştı. Kazada arızalanan araç sürücüsü A.P., araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü M.K., kazaya karışan diğer motosiklet sürücüsü C.Ç. ve yanındaki M.Y. yaralandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net