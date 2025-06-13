İran lideri Hamaney: İsrail bu suçtan sağ kurtulamayacak

İran devlet televizyonu Hamaney'in ulusa sesleniş mesajını yayınladı.

Hamaney, "Silahlı kuvvetler kararlılıkla hareket edecek ve aşağılık Siyonist rejimi perişan edecektir. Siyonist rejim bu suçtan sağ kurtulamayacaktır. İran halkı emin olsun ki bu konu hiçbir şekilde hafife alınmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İran lideri Hamaney, öğle saatlerinde verdiği mesajında İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıklamıştı.